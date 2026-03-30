Паски от производителей подорожали на 15-20%: какие цены?

Об этом Delo.ua рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко.

В целом стоимость пасок выросла примерно на 15-20% по сравнению с предыдущим периодом. Самые доступные варианты – это базовые куличи весом около 300 граммов, в то время как более дорогие изделия могут иметь более сложную рецептуру, дополнительное наполнение и декоративное оформление, рассказал Тараненко .

По словам первого вице-президента, классические паски обычно имеют вес от 300 граммов до примерно 1 килограмма.

"Отпускные цены на предприятиях стартуют ориентировочно от 45 грн за базовые паски и могут достигать 300 грн за более сложные и украшенные изделия", - сказал Тараненко.

В магазинах к цене добавляется наценка, которая обычно составляет еще 10-20%.

Причины подорожания пасок в Украине

Нынешний рост цен на паски обусловлен несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, это подорожание энергоносителей - топлива и электроэнергии.

Также повлиял рост стоимости импортных составляющих, таких как цукаты и изюм.

Отдельным фактором стало повышение минимальной заработной платы с 1 января, что привело к пересмотру затрат на оплату труда.

Рентабельность и конкуренция в Пасхальный сезон

Пасха является важным периодом для производителей поясов, однако уровень доходности в этом сегменте остается умеренным.

"Паски по сравнению с хлебом являются более высокомаржинальным продуктом. Однако рентабельность обычно не превышает 20%, потому что существует достаточно жесткая конкуренция", - пояснил Тараненко.

Он отметил, что производителей пасок очень много: это как крупные промышленные предприятия, так и заведения HoReCa – кафе, рестораны, которые также производят собственную продукцию. При этом стоимость таких изделий может существенно отличаться: в премиум-сегменте кулич может стоить от 1,5 до 2 тыс. грн.

Поэтому, по словам первого вице-президента, сверхвысокой рентабельности на уровне 50% в этом сегменте достичь невозможно, поскольку это автоматически повышает конечную цену продукта и снижает его конкурентоспособность.

В таких условиях производители пытаются привлечь потребителей, прежде всего, через дизайн и оформление изделий. Над внешним видом паск работают маркетологи и дизайнеры, предлагая разнообразные варианты декора, подытожил Тараненко.

Национальный научный центр "Института аграрной экономики" сообщал, что на Пасху в 2026 году традиционный праздничный набор для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 1903,19 грн. Это на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда аналогичная корзина обходилась в 1663,26 грн.