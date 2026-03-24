Пасхальная корзина подорожала до 1900 гривен: какие продукты прибавили в цене больше всего

На Пасху в 2026 году традиционный праздничный набор для семьи из четырех человек будет стоить в среднем 1903,19 грн. Это на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда аналогичная корзина обходилась в 1663,26 грн.

Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Главными причинами удорожания эксперты называют последствия боевых действий: разрушение производства, рост цен на энергоносители и сложную логистику.

Сколько будет стоить паска

Приготовление паски по традиционному рецепту подорожало на 14,6% - до 266,89 грн за 1 кг , что на 14,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича.

Такое удорожание ученые объясняют существенным ростом цен на основные продуктовые позиции:

яйца (+19,3%),

масло сливочное (+6,8%),

молоко (+49,6%),

мука (+38,6%),

дрожжи (+12,8%),

изюм (+14,1%).

Единственным продуктом, подвергшимся удешевлению по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%).

В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь его цена включает стоимость доставки, торговые наценки, зависит от составляющих и отделки выпечки.

Мясные продукты

Мясные изделия остаются самой дорогой частью корзины. По сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5%, домашней колбасы – на 35,3%, сала – на 0,4%.

Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 0,5 кг будет стоить до 123 грн. из расчета 220-270 грн. за 1 кг.

Молочные продукты

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за:

твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн/кг),

сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),

мягкий творог (0,5 кг) – 157,5 грн (300-330 грн/кг).

По сравнению с 2025 стоимость твердого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.

Овощи и вино

Если дополнить корзину помидорами, огурцами, яблоками и вином (кагором), то его цена вырастет до 2347,94 грн.

По сравнению с прошлой весной цены на овощи заметно подскочили: тепличные томаты и огурцы подорожали почти на 40%.

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 189 грн (160-220 грн за бутылку).

Из-за падения покупательной способности большинство украинцев будут вынуждены экономить, уменьшая количество продуктов в корзине или отказываясь от дорогих мясных деликатесов в пользу традиционных куличей.

Напомним, в декабре сообщалось, что рост стоимости основных продуктов в Украине заметно замедлился: подешевела пшеница, стабилизировались цены на молоко и мясо, а давление на рынок снизилось из-за нового урожая и внешней конъюнктуры.