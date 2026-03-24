Великодній кошик подорожчав до 1900 гривень: які продукти додали в ціні найбільше

На Великдень у 2026 році традиційний святковий набір для родини з чотирьох осіб коштуватиме в середньому 1903,19 грн. Це на 14,4% дорожче, ніж минулого року, коли аналогічний кошик обходився у 1663,26 грн.

Про це пише Delo.ua, посилаючись на дані Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Головними причинами подорожчання експерти називають наслідки бойових дій: руйнування виробництва, зростання цін на енергоносії та складну логістику.

Скільки коштуватиме паска

Приготування паски за традиційним рецептом подорожчало на 14,6% — до 266,89 грн за 1 кг, що на 14,6% перевищує вартість минулорічної паски.

Таке здорожчання науковці пояснюють суттєвим зростанням цін на основні продуктові позиції:

яйця (+19,3%),

масло вершкове (+6,8%),

молоко (+49,6%),

борошно (+38,6%),

дріжджі (+12,8%),

родзинки (+14,1%).

Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна включає вартість доставки, торгові націнки, залежить від складових та оздоблення випічки.

М’ясні продукти

М’ясні вироби залишаються найдорожчою частиною кошика. Порівняно з 2025 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн за 1 кг.

Молочні продукти

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за:

твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн/кг),

вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),

м’який сир (0,5 кг) – 157,5 грн (300-330 грн/кг).

Проти 2025-го вартість твердого сиру зросла на 3,7 %, м’якого сиру – на 31,3 %, вершкового масла – на 3,1 %.

Овочі та вино

Якщо доповнити кошик помідорами, огірками, яблуками та вином (кагором), його ціна зросте до 2347,94 грн.

Порівняно з минулою весною, ціни на овочі помітно підскочили: тепличні томати та огірки подорожчали майже на 40%.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 189 грн (160-220 грн за пляшку).

Через падіння купівельної спроможності більшість українців будуть змушені економити, зменшуючи кількість продуктів у кошику або відмовляючись від дорогих м’ясних делікатесів на користь традиційних пасок та крашанок.

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що зростання вартості основних продуктів в Україні помітно сповільнилося: подешевшала пшениця, стабілізувались ціни на молоко та м’ясо, а тиск на ринок зменшився через новий урожай і зовнішню кон’юнктуру.