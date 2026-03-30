Паски від виробників до Великодня подорожчали на 15-20%: які ціни?

Відпускні ціни підприємств на паски цього року в Україні коливаються від 45 до 300 грн залежно від ваги та рецептури.

Про це Delo.ua розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України (ВАП) Олександр Тараненко.

Загалом вартість пасок зросла приблизно на 15-20% порівняно з попереднім періодом. Найдоступніші варіанти - це базові паски вагою близько 300 грамів, тоді як більш дорогі вироби можуть мати складнішу рецептуру, додаткове наповнення та декоративне оформлення, розповів Тараненко.

За словами першого віцепрезидента, класичні паски зазвичай мають вагу від 300 грамів до приблизно 1 кілограма.

"Відпускні ціни на підприємствах стартують орієнтовно від 45 грн за базову паску і можуть сягати 300 грн за більш складні та оздоблені вироби", - сказав Тараненко.

У магазинах до вартості додається націнка, яка зазвичай становить ще 10-20%.

Причини подорожчання пасок в Україні

Цьогорічне зростання цін на паски зумовлене кількома ключовими факторами. Насамперед це подорожчання енергоносіїв - палива та електроенергії.

Також вплинуло зростання вартості імпортних складових, таких як цукати та родзинки.

Окремим фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня, що призвело до перегляду витрат на оплату праці.

Рентабельність і конкуренція у Великодній сезон

Великдень є важливим періодом для виробників пасок, однак рівень прибутковості в цьому сегменті залишається помірним.

"Паски порівняно з хлібом є більш високомаржинальним продуктом. Проте рентабельність зазвичай не перевищує 20%, тому що існує досить жорстка конкуренція", - пояснив Тараненко.

Він зазначив, що виробників пасок дуже багато: це як великі промислові підприємства, так і заклади HoReCa - кафе, ресторани, які також виготовляють власну продукцію. При цьому вартість таких виробів може суттєво відрізнятися: у преміум-сегменті паска може коштувати від 1,5 до 2 тис. грн.

Тому, за словами першого віцепрезидента, надвисокої рентабельності на рівні 50% у цьому сегменті досягти неможливо, оскільки це автоматично підвищує кінцеву ціну продукту і знижує його конкурентоспроможність.

У таких умовах виробники намагаються залучити споживачів насамперед через дизайн і оформлення виробів. Над зовнішнім виглядом пасок працюють маркетологи та дизайнери, пропонуючи різноманітні варіанти декору, підсумував Тараненко.

Національний науковий центр "Інституту аграрної економіки" повідомляв, що на Великдень у 2026 році традиційний святковий набір для родини з чотирьох осіб коштуватиме в середньому 1903,19 грн. Це на 14,4% дорожче, ніж минулого року, коли аналогічний кошик обходився у 1663,26 грн.