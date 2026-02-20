Пассажиров частично перевозят на автобусах: актуальная ситуация с движением поездов

По состоянию на 20 февраля движение пассажирских поездов в Украине осуществляется с учетом ситуации безопасности. В отдельных направлениях в Сумской области, Харьковской области, Донецкой области и Запорожской области введены временные изменения, в частности с привлечением автобусных перевозчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Изменения в железнодорожном сообщении

Сумская область

Движение региональных поездов временно ограничено — они курсируют только в и из Конотопа.

Харьковская и Донецкая область

На участке от Лозовой в направлении Краматорской перевозки пассажиров осуществляется автобусами. В то же время региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать в соответствии с действующим расписанием.

Запорожская область

Соединение между Днепром и Запорожьем в настоящее время преимущественно обеспечивается автобусными перевозчиками. Вместе с тем отдельные железнодорожные рейсы планируется выполнять в и из Запорожья - в зависимости от текущей ситуации безопасности.

Напомним, правительство приняло решение о старте экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Проект стоимостью 16 млрд грн включает все основные внутренние направления и предусматривает жесткий контроль за выполнением рейсов. Государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между себестоимостью перевозки и ценой билета.