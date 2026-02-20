Запланована подія 2

Пасажирів частково перевозять автобусами: актуальна ситуація з рухом поїздів

Укрзалізниця
Фото: УЗ

Станом на 20 лютого рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється з урахуванням безпекової ситуації. На окремих напрямках у Сумській області, Харківській області, Донецькій області та Запорізькій області запроваджено тимчасові зміни, зокрема із залученням автобусних перевізників.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Зміни в залізничному сполученні

  • Сумщина

Рух регіональних поїздів тимчасово обмежено — вони курсують лише до та з Конотопа.

  • Харківщина та Донеччина

На ділянці від Лозової у напрямку Краматорська перевезення пасажирів здійснюється автобусами. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати відповідно до чинного розкладу.

  • Запоріжжя

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними перевізниками. Разом із тим окремі залізничні рейси планується виконувати до та з Запоріжжя — залежно від поточної безпекової ситуації.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Проєкт вартістю 16 млрд грн охоплює всі основні внутрішні напрямки та передбачає жорсткий контроль за виконанням рейсів. Держава компенсуватиме “Укрзалізниці” різницю між собівартістю перевезення та ціною квитка.

Автор:
Ольга Опенько