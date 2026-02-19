Запланована подія 2

В Україні запускають нову модель замовлення пасажирських перевезень залізницею: що зміниться

вагон, станція, пасажири
В Україні стартує експерементальна модель замовлення пасажирських перевезень. / Міністерство розвитку громад та територій України

Уряд ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Проєкт вартістю 16 млрд грн охоплює всі основні внутрішні напрямки та передбачає жорсткий контроль за виконанням рейсів. Держава компенсуватиме “Укрзалізниці” різницю між собівартістю перевезення та ціною квитка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

На сьогодні фактична собівартість поїздки залізницею у внутрішньому сполученні більше ніж у 3 рази перевищує ціну квитка. Запровадження нової моделі дозволить державі на системній основі компенсувати різницю між реальними витратами перевізника та чинними тарифами.

"Залізниця в Україні є критично важливим транспортом для мільйонів українців. І завдання держави зробити так, щоб рух поїздів був стабільним та передбачуваним, а перевезення залишалися доступними для людей" — пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, новий механізм наблизить українську систему до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг.

Цілі проєкту

У 2026 році обсяг державного замовлення на пасажирські перевезення становить 16 млрд грн. Ця сума розподіляється на всі основні залізничні напрямки країни.

Впровадження моделі PSO (Public Service Obligation), яка діє в країнах Європейського Союзу, має на меті:

  • забезпечення прозорого та передбачуваного фінансування галузі; 
  • зниження фінансового тиску на залізничного перевізника; 
  • збереження низьких тарифів для пасажирів, зокрема для військовослужбовців, їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб; 
  • гарантування стабільності та регулярності руху поїздів по всій країні.

Згідно з новими правилами, держава не лише фінансує різницю в тарифах, а й здійснює контроль за повноцінним виконанням замовлених послуг із перевезення пасажирів.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році традиційна модель фінансування пасажирських перевезень “Укрзалізниці” фактично вичерпала себе через скорочення вантажних перевезень і зростання збитків. Виходом може стати перехід на модель PSO, за якої держава компенсуватиме перевізнику різницю між соціальними тарифами та собівартістю послуг.

Автор:
Тетяна Ковальчук