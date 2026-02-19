Запланована подія 2

В Украине запускают новую модель заказа пассажирских перевозок по железной дороге: что изменится

Правительство приняло решение о старте экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Проект стоимостью 16 млрд грн включает все основные внутренние направления и предусматривает жесткий контроль за выполнением рейсов. Государство будет компенсировать “Укрзализныце” разницу между себестоимостью перевозки и ценой билета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

На сегодняшний день фактическая себестоимость поездки по железной дороге во внутреннем сообщении более чем в 3 раза превышает цену билета. Внедрение новой модели позволит государству на системной основе компенсировать разницу между реальными затратами перевозчика и действующими тарифами.

"Железная дорога в Украине является критически важным транспортом для миллионов украинцев. И задача государства сделать так, чтобы движение поездов было стабильным и предсказуемым, а перевозки оставались доступными для людей", — пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

По его словам, новый механизм приблизит украинскую систему к европейской модели заказа социально важных транспортных услуг.

Цели проекта

В 2026 году объем государственного заказа на пассажирские перевозки составляет 16 млрд. грн. Эта сумма делится на все основные железнодорожные направления страны.

Внедрение модели PSO (Public Service Obligation), действующей в странах Европейского Союза, преследует цель:

  • обеспечение прозрачного и предполагаемого финансирования отрасли;
  • снижение финансового давления на железнодорожного перевозчика;
  • сохранение низких тарифов для пассажиров, в частности военнослужащих, их семей и внутренне перемещенных лиц;
  • гарантирование стабильности и регулярности движения поездов по всей стране.

Согласно новым правилам, государство не только финансирует разницу в тарифах, но и осуществляет контроль за полноценным исполнением заказанных услуг по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году традиционная модель финансирования пассажирских перевозок "Укрзализныци" фактически исчерпала себя из-за сокращения грузовых перевозок и роста убытков. Выходом может стать переход на модель PSO, при которой государство будет компенсировать перевозчику разницу между социальными тарифами и себестоимостью услуг.

Автор:
Татьяна Ковальчук