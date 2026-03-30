Пасха-2026: средняя стоимость корзины выросла почти на 27%

В 2026 году средняя стоимость пасхальной корзины в Украине составляет 1429,93 грн, не считая пояса. Несмотря на рост расходов, украинцы сохраняют высокий интерес к подготовке к празднику и поиску вариантов экономии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на анализ, проведенный codes.com.ua.

В 2026 году римо-католики будут отмечать Светлое Христово Воскресение 5 апреля, тогда как православные и греко-католики — 12 апреля. Несмотря на разницу в датах, традиции празднования остаются подобными: семьи обычно готовят пасхальную корзину в Великую субботу, освящают ее в храме и собираются за праздничным столом в воскресенье.

По оценкам аналитиков, подготовка к Пасхе в Украине начинается задолго до праздника, а инфляционное давление не оказывает существенного влияния на готовность граждан отмечать его. В то же время наблюдается рост интереса к идеям подарков и праздничному шопингу.

Общий интерес к кулинарным пасхальным темам снизился на 5% по сравнению с 2025 годом, что частично объясняется переходом аудитории к альтернативным источникам информации, в частности, социальным сетям.

В то же время, на 5% возросла заинтересованность в религиозных обрядах и традициях празднования. В городах Украины накануне Пасхи проводятся мастер-классы по росписи писанок, изготовление свечей и традиционных изделий, а также ярмарки и весенние общественные мероприятия.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте поиска пасхальных подарков и праздничного шопинга - на 57,1% в годовом исчислении. Это свидетельствует об усилении потребительского интереса к подарочной составляющей праздника.

Отдельно проанализирована стоимость пасхальной корзины. Средняя себестоимость домашнего пояса в 2026 году составляет около 264 грн, что на 30,7% больше, чем годом ранее. В расчет входят базовые ингредиенты, в том числе мука, яйца, масло, молоко, сахар, дрожжи и изюм.

Общая стоимость классического набора продуктов для освящения – колбасы, твердого сыра, яиц, хлеба, хрена и свеч – в среднем составляет 1429,93 грн против 1124,77 грн в 2025 году. Это означает рост примерно на 27%.

Больше всего подорожали яйца, колбасные изделия и сыр — на 17,1%, 29% и 46,5% соответственно.

По региональной и сетевой оценке, самую дешевую корзину можно собрать в сети АТБ — 1292,17 грн, самую дорогую в Novus — 1638,18 грн. При этом отдельные позиции могут быть более выгодными в других сетях, в частности сыр в Сильпо, а яйца в Auchan, что позволяет оптимизировать общие затраты.

Напомним, в 2025 году средняя цена пасхального набора в Украине составила 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом.

Автор:
Татьяна Гойденко