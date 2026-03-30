Великдень-2026: середня вартість кошика зросла майже на 27%

У 2026 році середня вартість великоднього кошика в Україні становить 1429,93 грн, не враховуючи паски. Попри зростання витрат, українці зберігають високий інтерес до підготовки до свята та пошуку варіантів економії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналіз, проведений codes.com.ua.

У 2026 році римо-католики відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня, тоді як православні та греко-католики — 12 квітня. Попри різницю в датах, традиції святкування залишаються подібними: родини зазвичай готують великодній кошик у Велику суботу, освячують його в храмі та збираються за святковим столом у неділю.

За оцінками аналітиків, підготовка до Великодня в Україні починається задовго до свята, а інфляційний тиск не суттєво впливає на готовність громадян відзначати його. Водночас спостерігається зростання інтересу до ідей подарунків та святкового шопінгу.

Загальний інтерес до кулінарних великодніх тем знизився на 5% у порівнянні з 2025 роком, що частково пояснюється переходом аудиторії до альтернативних джерел інформації, зокрема соціальних мереж.

Водночас на 5% зросла зацікавленість у релігійних обрядах і традиціях святкування. У містах України напередодні Великодня проводяться майстер-класи з писанкарства, виготовлення свічок і традиційних виробів, а також ярмарки та весняні громадські заходи.

Найбільш помітне зростання зафіксовано у сегменті пошуку великодніх подарунків і святкового шопінгу — на 57,1% у річному вимірі. Це свідчить про посилення споживчого інтересу до подарункової складової свята.

Окремо проаналізовано вартість великоднього кошика. Середня собівартість домашньої паски у 2026 році становить близько 264 грн, що на 30,7% більше, ніж роком раніше. До розрахунку входять базові інгредієнти, зокрема борошно, яйця, масло, молоко, цукор, дріжджі та родзинки.

Загальна вартість класичного набору продуктів для освячення — ковбаси, твердого сиру, яєць, хліба, хрону та свічок — у середньому становить 1429,93 грн проти 1124,77 грн у 2025 році. Це означає зростання приблизно на 27%.

Найбільше подорожчали яйця, ковбасні вироби та твердий сир — на 17,1%, 29% та 46,5% відповідно.

За регіональною та мережевою оцінкою, найдешевший кошик можна зібрати в мережі АТБ — 1292,17 грн, найдорожчий у Novus — 1638,18 грн. При цьому окремі позиції можуть бути вигіднішими в інших мережах, зокрема сир у Сільпо, а яйця в Auchan, що дає змогу оптимізувати загальні витрати.

Нагадаємо, у 2025 році середня ціна великоднього набору в Україні становила 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з 2024 роком.