- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Пенсии, ВПЛ, субсидии: в прошлом году государство покрыло социальные обязательства на более чем 406 млрд грн
В прошлом году Министерство финансов обеспечило бесперебойное финансирование всех ключевых социальных программ. Общая сумма расходов на социальную сферу и пенсионные обязательства составила 406,4 млрд. гривен. Львиную долю выплат составили пенсии – почти 242 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам первого замминистра финансов Романа Ермоличева, благодаря сотрудничеству с международными партнерами все выплаты граждане получили своевременно и в полном объеме.
Распределение социальных средств в цифрах:
- 241,8 млрд грн - пенсии, надбавки и повышение;
- 83,8 млрд грн - соцзащита граждан в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе 66,0 млрд грн в поддержку почти 1,1 млн ВПЛ и 17,8 млрд грн на программу "Зимняя поддержка 2025";
- 35,9 млрд грн – льготы и жилищные субсидии;
- 22,6 млрд грн - соцзащита детей и семей;
- 14,9 млрд грн – поддержка малообеспеченных семей;
- 7,4 млрд грн – соцзащита лиц с инвалидностью.
Приоритеты на 2026 год
Как отмечает Ермоличев, задолженность по социальным выплатам пока отсутствует. Социальная защита остается одним из ключевых направлений государственной политики. Согласно принятому бюджету-2026, государство продолжит стабильно финансировать:
пенсии, льготы и жилищные субсидии; денежную помощь внутриперемещенным лицам; мероприятия по социальной защите лиц с инвалидностью; поддержку граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Это означает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство гарантирует выполнение всех взятых на себя обязательств перед украинцами и в текущем году.
Напомним, в январе-сентябре 2025 года из государственного бюджета на социальные программы, реализуемые через Минсоцполитики, было использовано 285,5 миллиарда гривен.