Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,35

43,20

EUR

50,79

50,57

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пенсії, ВПО, субсидії: торік держава покрила соціальні зобов’язання на понад 406 млрд грн

гривні
Торік на пенсії та соцзахист держава витратила понад 400 млрд грн. / Depositphotos

Минулого року Міністерство фінансів забезпечило безперебійне фінансування всіх ключових соціальних програм. Загальна сума видатків на соціальну сферу та пенсійні зобов'язання склала 406,4 млрд гривень. Левову частку виплат склали пенсії – майже 242 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, завдяки співпраці з міжнародними партнерами всі виплати громадяни отримали вчасно та в повному обсязі.

Розподіл соціальних коштів у цифрах:

  • 241,8 млрд грн — пенсії, надбавки та підвищення; 
  • 83,8 млрд грн — соцзахист громадян у складних життєвих обставинах, зокрема 66,0 млрд грн на підтримку майже 1,1 млн ВПО та 17,8 млрд грн на програму "Зимова підтримка 2025"; 
  • 35,9 млрд грн — пільги та житлові субсидії; 
  • 22,6 млрд грн — соцзахист дітей та сімей; 
  • 14,9 млрд грн — підтримка малозабезпечених сімей; 
  • 7,4 млрд грн — соцзахист осіб з інвалідністю.

Пріоритети на 2026 рік

Як зазначає Єрмоличев, заборгованість із соціальних виплат наразі відсутня. Соціальний захист залишається одним із ключових напрямів державної політики. Відповідно до ухваленого бюджету-2026, держава продовжить стабільно фінансувати:

пенсії, пільги та житлові субсидії; грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам; заходи із соціального захисту осіб з інвалідністю; підтримку громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Це означає, що попри складну економічну ситуацію, держава гарантує виконання всіх взятих на себе зобов'язань перед українцями і в поточному році.

Нагадаємо, у січні – вересні 2025 року із державного бюджету на соціальні програми, що реалізуються через Мінсоцполітики, було використано 285,5 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук