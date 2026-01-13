- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Пенсії, ВПО, субсидії: торік держава покрила соціальні зобов’язання на понад 406 млрд грн
Минулого року Міністерство фінансів забезпечило безперебійне фінансування всіх ключових соціальних програм. Загальна сума видатків на соціальну сферу та пенсійні зобов'язання склала 406,4 млрд гривень. Левову частку виплат склали пенсії – майже 242 млрд грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
За словами першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, завдяки співпраці з міжнародними партнерами всі виплати громадяни отримали вчасно та в повному обсязі.
Розподіл соціальних коштів у цифрах:
- 241,8 млрд грн — пенсії, надбавки та підвищення;
- 83,8 млрд грн — соцзахист громадян у складних життєвих обставинах, зокрема 66,0 млрд грн на підтримку майже 1,1 млн ВПО та 17,8 млрд грн на програму "Зимова підтримка 2025";
- 35,9 млрд грн — пільги та житлові субсидії;
- 22,6 млрд грн — соцзахист дітей та сімей;
- 14,9 млрд грн — підтримка малозабезпечених сімей;
- 7,4 млрд грн — соцзахист осіб з інвалідністю.
Пріоритети на 2026 рік
Як зазначає Єрмоличев, заборгованість із соціальних виплат наразі відсутня. Соціальний захист залишається одним із ключових напрямів державної політики. Відповідно до ухваленого бюджету-2026, держава продовжить стабільно фінансувати:
пенсії, пільги та житлові субсидії; грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам; заходи із соціального захисту осіб з інвалідністю; підтримку громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Це означає, що попри складну економічну ситуацію, держава гарантує виконання всіх взятих на себе зобов'язань перед українцями і в поточному році.
Нагадаємо, у січні – вересні 2025 року із державного бюджету на соціальні програми, що реалізуються через Мінсоцполітики, було використано 285,5 мільярда гривень.