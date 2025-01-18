Пенсионный фонд будет выплачивать компенсации за размещение переселенцев

С января 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по администрированию выплат компенсаций гражданам, временно безвозмездно размещающим внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом идет речь на сайте фонда.

Как будет происходить выплата

Выплаты по спискам, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины, Пенсионный фонд начнет уже с января 2025 года. В то же время с 1 марта 2025 года Пенсионный фонд также будет обеспечивать:

рассмотрение заявлений от новых заявителей;

принятие решений о назначении компенсаций издержек.

Для граждан, которые ранее получали компенсации и были внесены в соответствующие списки, выплаты продолжаются автоматически, без необходимости повторного обращения.

Компенсация расходов предоставляется физическим лицам – гражданам Украины, которые являются собственниками жилых помещений и безвозмездно предоставляют жилье ВПЛ.

Сумма выплат составляет 450 гривен за каждое внутри перемещенное лицо, проживающее в предоставленном помещении.

Отмечается, что передача этих полномочий в Пенсионный фонд стала возможна благодаря принятию Правительством постановления №1544 от 31 декабря 2024 года. Этим документом внесены изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц.

Добавим, что государство выплатило работодателям 320 млн грн в рамках программы компенсаций за трудоустройство более 15 000 внутренне перемещенных лиц в 2024 году.