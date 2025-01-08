Предпринимателям компенсировали 320 млн грн за трудоустройство 15 тысяч ВПЛ в 2024 году

Государство выплатило работодателям 320 млн грн в рамках программы компенсаций за трудоустройство более 15 000 внутренне перемещенных лиц в 2024 году.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.

Основные цифры за 2024 год

В 2024 году более 10 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию за трудоустройство 15 200 украинцев, вынужденных покинуть опасные регионы.

Среди них около 600 человек с инвалидностью.

В общей сложности предпринимателям перечислено 320 млн грн в рамках этой программы.

Благодаря инициативе государство поддерживает работодателей, принимающих на работу внутренне перемещенных лиц, способствуя их более быстрой адаптации и трудоустройству на новом месте. Программа остается актуальной, и работодатели могут воспользоваться ею и дальше, подчеркнула Бережная.

Больше внутренне перемещенных лиц по этой программе трудоустроено в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Каков размер компенсации работодателям

Работодателям выплачивается компенсация в размере 8 тысяч гривен за трудоустройство внутри перемещенных лиц, получивших этот статус после 24 февраля 2022 года.

Для получения средств необходимо заключить с работником трудовой договор, гиг-контракт или оформить трудоустройство по совместительству.

После этого работодатель подает заявление на компенсацию через портал "Дія" или в бумажной форме в центр занятости по месту ведения деятельности, добавив необходимый пакет документов.

Что известно о программе

Напомним, правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года.

Целью программы является ускорение адаптации людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, а также повышение уровня занятости среди населения. За каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования 16 тысяч айтовцев были определены лучшие ИТ-работодатели Украины в 2024-м году. В зависимости от количества работников в топе рейтинга – Genesis, SKELAR, Digis и Empat.

Напомним, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.