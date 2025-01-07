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Кто вошел в рейтинг лучших ІТ-работодателей Украины в 2024 году
По результатам голосования 16 тысяч айтишников были определены лучшие ІТ-работодатели Украины в 2024-м году. В зависимости от количества работников в топе рейтинга – Genesis, SKELAR, Digis и Empat.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного DOU.
Отмечается, что в опросе этого года приняли участие более 16 000 IT-специалистов, которые оценили 1138 компаний по 6 критериям в 4 категориях. Оценивали работодателей по пяти блокам вопросов:
- компенсация,
- условия труда,
- проект,
- карьера
- лояльность.
Оценивать компанию могли только работающие там специалисты.
Победителей определяли в 4 категориях, в зависимости от количества сотрудников: "более 1500 специалистов", "800-1500 специалистов", "200-800 специалистов" и "81-200 специалистов".
Среди крупнейших ІТ-компаний на первой строчке рейтинга оказалась Genesis. Далее – Sigma Software (лидер 2023-го) и Intellias.
В категории " 800-1500 специалистов" 1 место получила SKELAR. Далее в рейтинге следует ALLSTARSIT (лидер 2023 года) и SQUAD.
Лидерами среди компаний "200-800 специалистов" стали Digis, Solidgate и Computools.
В категории "81-200 специалистов" наиболее положительно айтовцы оценили компании Empat, inVerita и Linkup Studio.
Лучшими IT-работодателями во Львове стали компании inVerita и Linkup Studio; в Киеве — Empat и Solidgate; в Харькове — Academy SMART и Sigma Software; в Одессе — Inweb и Innovation Group; в Днепре — Cleveroad и M2E; в Виннице – Five Systems Development и BillTech.
Заметим, самыми желанными работодателями для украинских IT-специалистов являются компании Grammarly, MacPaw, mono и NVIDIA.
Напомним, в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Кроме того, количество айтовцев, планирующих эмигрировать, возросло до 15%.