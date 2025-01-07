Хто ввійшов до рейтингу найкращих ІТ-роботодавців України 2024 року

За результатами голосування 16 тисяч айтівців було визначено найкращих ІТ-роботодавців України у 2024-му році. Залежно від кількості працівників, у топі рейтингу – Genesis, SKELAR, Digis та Empat.

Про це свідчать результати опитування, проведеного DOU.

Зазначається, що у цьогорічному опитуванні взяли участь понад 16 000 IT-спеціалістів, які оцінили 1138 компаній за 6 критеріями у 4 категоріях. Оцінювали роботодавців за п’ятьма блоками питань:

компенсація,

умови праці,

проєкт,

кар’єра

лояльність.

Оцінювати компанію могли лише спеціалісти, які там працюють.

Переможців визначали у 4 категоріях, залежно від кількості співробітників: "понад 1500 спеціалістів", "800–1500 спеціалістів", "200–800 спеціалістів" та "81–200 спеціалістів".

Сервісні компанії отримали високі оцінки за умови праці, лояльність і перспективи для співробітників. Натомість продуктові компанії отримали високий бал за інноваційність, цікаві проєкти та підтримку команд.

Серед найбільших ІТ-компаній на першій сходинці рейтингу опинилася Genesis. Далі – Sigma Software (лідер 2023-го) та Intellias.

У категорії "800–1500 спеціалістів" 1 місце отримала SKELAR. Далі в рейтингу слідують ALLSTARSIT (лідер 2023 року) та SQUAD.

Лідерами серед компаній "200–800 спеціалістів" стали Digis, Solidgate і Computools.

У категорії "81–200 спеціалістів" найбільш позитивно айтівці оцінили компанії Empat, inVerita і Linkup Studio.

Фото: DOU

Найкращими IT-роботодавцями у Львові обрано компанії inVerita та Linkup Studio; у Києві — Empat та Solidgate; у Харкові — Academy SMART та Sigma Software; в Одесі — Inweb та Innovation Group; у Дніпрі — Cleveroad та M2E; у Вінниці — Five Systems Development та BillTech.

Зауважимо, найбажанішими роботодавцями для українських IT-спеціалістів є компанії Grammarly, MacPaw, mono та NVIDIA.

Нагадаємо, у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.