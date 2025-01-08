Підприємцям компенсували 320 млн грн за працевлаштування 15 тисяч ВПО у 2024 році

Держава виплатила роботодавцям 320 млн грн у рамках програми компенсацій за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб у 2024 році.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні цифри за 2024 рік

У 2024 році понад 10 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 15 200 українців, які були змушені залишити небезпечні регіони.

Серед них майже 600 осіб з інвалідністю.

Загалом підприємцям перераховано 320 млн грн у рамках цієї програми.

Завдяки ініціативі держава підтримує роботодавців, які приймають на роботу внутрішньо переміщених осіб, сприяючи їх швидшій адаптації та працевлаштуванню на новому місці. Програма залишається актуальною, і роботодавці можуть скористатися нею й надалі, наголосила Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб за цією програмою працевлаштовано у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та в Києві.

Який розмір компенсації роботодавцям

Роботодавцям виплачується компенсація у розмірі 8 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року.

Для отримання коштів необхідно укласти з працівником трудовий договір, гіг-контракт або оформити працевлаштування за сумісництвом.

Після цього роботодавець подає заяву на компенсацію через портал "Дія" або у паперовій формі до центру зайнятості за місцем ведення діяльності, додавши необхідний пакет документів.

Що відомо про програму

Нагадаємо, уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року.

Метою програми є прискорення адаптації людей, які були змушені переїхати в безпечніші регіони, а також підвищення рівня зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 8 000 грн) протягом 3 місяців, а за працевлаштування ВПО серед осіб з інвалідністю — протягом 6 місяців.

Раніше повідомлялось, що за результатами голосування 16 тисяч айтівців було визначено найкращих ІТ-роботодавців України у 2024-му році. Залежно від кількості працівників, у топі рейтингу – Genesis, SKELAR, Digis та Empat.

Нагадаємо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.