За семь месяцев доходы Пенсионного фонда выросли на 10%

Пенсионный фонд получил 532 млрд грн доходов

По итогам января-июля 2025 доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общие поступления фонда за этот период составили 532 млрд грн, что на 50,4 млрд грн больше показателя прошлого года (481,6 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Основным источником доходов остаются взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые увеличились на 62,5 млрд. грн. и составили 355,5 млрд. грн.

Фото 2 — За семь месяцев доходы Пенсионного фонда выросли на 10%

В то же время, средства государственного бюджета на финансирование пенсий и других запланированных выплат несколько уменьшились — на 24,7 млрд грн и составляют 118,4 млрд грн.

Также выросли поступления на выплату льгот и жилищных субсидий, доходы от общеобязательного государственного социального страхования, а также средства на выплату государственных социальных пособий.

Что касается поступлений единого взноса, направляемого на общеобязательное государственное пенсионное страхование, то в январе-июле 2025 года их фактический объем превысил плановый на 41 млрд грн - 335,3 млрд грн против 294,3 млрд грн плана.

Поступления от единого взноса, распределенного на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями на производстве, в январе-июле 2025 года также превысили план - 23,9 млрд. грн. при плане 23,1 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,7 млрд. гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко