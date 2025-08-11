За сім місяців доходи Пенсійного фонду зросли на 10%

За підсумками січня–липня 2025 року доходи Пенсійного фонду України значно зросли порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загальні надходження фонду за цей період становили 532 млрд грн, що на 50,4 млрд грн, або на 10,5%, більше за показник минулого року (481,6 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Основним джерелом доходів залишаються внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які збільшилися на 62,5 млрд грн і склали 355,5 млрд грн.

Водночас кошти державного бюджету на фінансування пенсій та інших запланованих виплат дещо зменшилися — на 24,7 млрд грн і становлять 118,4 млрд грн.

Також зросли надходження на виплату пільг та житлових субсидій, доходи від загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти на виплату державних соціальних допомог.

Щодо надходжень єдиного внеску, який спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, то у січні–липні 2025 року їхній фактичний обсяг перевищив плановий на 41 млрд грн — 335,3 млрд грн проти 294,3 млрд грн плану.

Надходження від єдиного внеску, розподіленого на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками на виробництві, у січні–липні 2025 року також перевищили план — 23,9 млрд грн при плані 23,1 млрд грн.

Додамо, що Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,7 млрд гривень.