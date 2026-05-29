Пенсионный фонд прокомментировал повторные начисления 1500 грн: что будет с выплатами

В Пенсионном фонде Украины прокомментировали ситуацию с повторными начислениями единовременного пособия в размере 1500 гривен. Там пояснили, что в отдельных случаях граждане могли дважды получить средства из-за технического сбоя при выплате дополнительной адресной поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве подчеркнули, что из-за этой ситуации никакие социальные выплаты не отменяются, а сверка по поводу правильности начислений уже завершается.

"В случаях ошибочных повторных начислений средства возвращаются только законным способом", — подчеркнули в ПФУ.

Также в фонде проверяют сообщения о возможном блокировании банковских карт, некорректном списании денег или ошибках в информировании получателей помощи.

В ПФУ заверили, что использование ошибочно начисленных средств не станет основанием для прекращения выплат.

"Если человек уже использовал начисленные средства, это не основание для блокирования социальных выплат. Для таких случаев применяется индивидуальный подход, — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за технического сбоя некоторым гражданам повторно насчитали выплату в 1500 грн, после чего части из них начали блокировать карточки и списывать средства назад

Речь идет о целевых выплатах для уязвимых категорий, которые начались с 1 апреля. Их получили пенсионеры, люди с инвалидностью, малоимущие семьи, многодетные семьи, одинокие матери и некоторые другие категории.