Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пенсійний фонд прокоментував повторні нарахування 1500 грн: що буде з виплатами

гривні
У випадках помилкових повторних нарахувань кошти повертаються лише у законний спосіб / Depositphotos

У Пенсійному фонді України прокоментували ситуацію з повторними нарахуваннями одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Там пояснили, що в окремих випадках громадяни могли двічі отримати кошти через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки окремі громадяни могли повторно отримати кошти.

У відомстві підкреслили, що через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовуються, а звірка щодо правильності нарахувань уже завершується.

"У випадках помилкових повторних нарахувань кошти повертаються лише у законний спосіб", — наголосили у ПФУ.

Також у фонді перевіряють повідомлення про можливе блокування банківських карток, некоректне списання грошей або помилки в інформуванні отримувачів допомоги.

У ПФУ запевнили, що використання помилково нарахованих коштів не стане підставою для припинення виплат.

"Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід, — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через технічний збій деяким громадянам повторно нарахували виплату у 1500 грн, після чого частині з них почали блокувати картки та списувати кошти назад

Йдеться про цільові виплати для вразливих категорій, які розпочалися з 1 квітня. Їх отримали пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, самотні матері та деякі інші категорії.

Автор:
Світлана Манько