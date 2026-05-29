Пенсійний фонд прокоментував повторні нарахування 1500 грн: що буде з виплатами

У Пенсійному фонді України прокоментували ситуацію з повторними нарахуваннями одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Там пояснили, що в окремих випадках громадяни могли двічі отримати кошти через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки окремі громадяни могли повторно отримати кошти.

У відомстві підкреслили, що через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовуються, а звірка щодо правильності нарахувань уже завершується.

"У випадках помилкових повторних нарахувань кошти повертаються лише у законний спосіб", — наголосили у ПФУ.

Також у фонді перевіряють повідомлення про можливе блокування банківських карток, некоректне списання грошей або помилки в інформуванні отримувачів допомоги.

У ПФУ запевнили, що використання помилково нарахованих коштів не стане підставою для припинення виплат.

"Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід, — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через технічний збій деяким громадянам повторно нарахували виплату у 1500 грн, після чого частині з них почали блокувати картки та списувати кошти назад

Йдеться про цільові виплати для вразливих категорій, які розпочалися з 1 квітня. Їх отримали пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, самотні матері та деякі інші категорії.