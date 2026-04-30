Пентагон впервые назвал стоимость войны с Ираном для бюджета США

Высокопоставленное лицо Министерства обороны США обнародовало первую официальную оценку расходов на вооруженный конфликт с Ираном. По состоянию на конец апреля 2026 г. стоимость войны для американского бюджета достигла 25 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Радио Свобода.

Соответствующее заявление 29 апреля сделал главный финансовый директор Пентагона Джулс Герст во время выступления перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей. По его словам, львиная доля финансовых ресурсов была направлена на закупку и использование боеприпасов.

Хронология и текущее состояние конфликта

Активная фаза боевых действий США началась 28 февраля 2026 года. Между сторонами установлен режим прекращения огня, который характеризуется как "хрупкий".

Ключевые дипломатические и военные аспекты:

Блокада - США продолжают удерживать военно-морскую блокаду Ирана.

Предложение Тегерана — иранская сторона предлагала открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады, однако Вашингтон отклонил эту инициативу.

Позиция Госдепа – Государственный секретарь США Марко Рубио назвал условия Ирана неприемлемыми.

Ядерный вопрос – главным препятствием для переговоров остается отказ Тегерана демонтировать свою ядерную программу.

Экономические последствия для мира

Конфликт оказывает катастрофическое влияние на глобальную экономику. Из-за угрозы судоходству и санкции мировые рынки ожидают рекордный рост цен на энергоносители и сырье. Ожидается, что последствия этой войны могут быть масштабнее тех, которые были вызваны вторжением РФ в Украину.

Напомним, война США с Ираном рекордно поднимет цены по всему миру. Всемирный банк прогнозирует, что цены на сырьевые товары в этом году достигнут максимума с 2022 года, что повлияет на стоимость топлива и продовольствия во всех регионах планеты.