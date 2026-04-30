Пентагон уперше назвав вартість війни з Іраном для бюджету США

Високопосадовець Міністерства оборони США оприлюднив першу офіційну оцінку витрат на збройний конфлікт з Іраном. Станом на кінець квітня 2026 року вартість війни для американського бюджету сягнула 25 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Радіо Свобода.

Відповідну заяву 29 квітня зробив головний фінансовий директор Пентагону Джулс Герст під час виступу перед комітетом з питань збройних сил Палати представників. За його словами, левова частка фінансових ресурсів була спрямована на закупівлю та використання боєприпасів.

Хронологія та поточний стан конфлікту

Активна фаза бойових дій з боку США розпочалася 28 лютого 2026 року. Наразі між сторонами встановлено режим припинення вогню, який характеризується як "крихкий".

Ключові дипломатичні та військові аспекти:

Блокада — США продовжують утримувати військово-морську блокаду Ірану.

Пропозиція Тегерана — іранська сторона пропонувала відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття блокади, проте Вашингтон відхилив цю ініціативу.

Позиція Держдепу — Державний секретар США Марко Рубіо назвав умови Ірану неприйнятними.

Ядерне питання — головною перешкодою для переговорів залишається відмова Тегерана демонтувати свою ядерну програму.

Економічні наслідки для світу

Конфлікт має катастрофічний вплив на глобальну економіку. Через загрозу судноплавству та санкції світові ринки очікують на рекордне зростання цін на енергоносії та сировину. Очікується, що наслідки цієї війни можуть бути масштабнішими за ті, що були спричинені вторгненням РФ в Україну.

Світовий банк прогнозує, що ціни на сировинні товари цього року досягнуть максимуму з 2022 року, що безпосередньо вплине на вартість палива та продовольства в усіх регіонах планети.