ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Пентагон уперше назвав вартість війни з Іраном для бюджету США

Пентагон уперше назвав вартість війни з Іраном для бюджету США / Depositphotos

Високопосадовець Міністерства оборони США оприлюднив першу офіційну оцінку витрат на збройний конфлікт з Іраном. Станом на кінець квітня 2026 року вартість війни для американського бюджету сягнула 25 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Радіо Свобода.

Відповідну заяву 29 квітня зробив головний фінансовий директор Пентагону Джулс Герст під час виступу перед комітетом з питань збройних сил Палати представників. За його словами, левова частка фінансових ресурсів була спрямована на закупівлю та використання боєприпасів.

Хронологія та поточний стан конфлікту

Активна фаза бойових дій з боку США розпочалася 28 лютого 2026 року. Наразі між сторонами встановлено режим припинення вогню, який характеризується як "крихкий".

Ключові дипломатичні та військові аспекти:

  • Блокада — США продовжують утримувати військово-морську блокаду Ірану.
  • Пропозиція Тегерана — іранська сторона пропонувала відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття блокади, проте Вашингтон відхилив цю ініціативу.
  • Позиція Держдепу — Державний секретар США Марко Рубіо назвав умови Ірану неприйнятними.
  • Ядерне питання — головною перешкодою для переговорів залишається відмова Тегерана демонтувати свою ядерну програму.

Економічні наслідки для світу

Конфлікт має катастрофічний вплив на глобальну економіку. Через загрозу судноплавству та санкції світові ринки очікують на рекордне зростання цін на енергоносії та сировину. Очікується, що наслідки цієї війни можуть бути масштабнішими за ті, що були спричинені вторгненням РФ в Україну.

Нагадаємо, війна США з Іраном рекордно підніме ціни по всьому світу. Світовий банк прогнозує, що ціни на сировинні товари цього року досягнуть максимуму з 2022 року, що безпосередньо вплине на вартість палива та продовольства в усіх регіонах планети.

Автор:
Максим Кольц