Мировой пищевой гигант PepsiCo, владеющий портфелем из более чем 500 брендов (в частности, Pepsi и Lay's), объявил о первом с 2001 года глобальном ребрендинге.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в официальном прессрелизе.

В заявлении холдинга подчеркивается, что новый фирменный стиль – это не просто изменение логотипа, а стратегический шаг, отражающий текущую идентичность компании и ее амбициозные планы на будущее.

Глобальные обновления призваны символизировать энергию, оптимизм и курс преобразования, которые определят развитие PepsiCo в 2025 году и в последующие годы.

Кроме того, ребрендинг стал возможностью продемонстрировать масштаб и разнообразие продуктового портфеля компании. Этот шаг особенно важен на фоне того, что, по данным компании, всего 21% потребителей способны назвать любой другой бренд PepsiCo, кроме Pepsi.

С 2001 года корпоративная символика холдинга состояла из синего названия компании PepsiCo, перед которой размещалось схематическое изображение земного шара, составленное из полос желтого, красного, зеленого и синего цветов.

Новый логотип представляет собой стилизованную белую букву P, окруженную фигурами разных цветов. Под ним курсивом написано название компании и размещен слоган Food. Drinks. Smiles. (Еда. Напитки. Улыбки).

"Наша цветовая палитра заимствована из реального мира — богатых почв, питающих нашу пищу, наших освежающих напитков и ярких оттенков, отражающих нашу преданность людям и планете. Новый шрифт, созданный с помощью строчных букв, передает ощущение доступности, отражая смелый, ориентированный на потребителя дух наших брендов", — говорится в сообщении компании.

Компания отметила, что внедрение нового бренда будет происходить поэтапно. Первые обновления получат корпоративный сайт PepsiCo.com и глобальные социальные сети (LinkedIn, Instagram, YouTube и TikTok).

Впоследствии новый фирменный стиль будет внедрен на всех рынках и точках контакта: от упаковки пищевых продуктов и напитков до вывесок и рабочих мест, связывая таким образом все потребительские бренды с корпоративным брендом PepsiCo.

Отметим при этом, что 1 сентября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло корпорацию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны из-за продолжающейся работы в России.