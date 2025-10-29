PepsiCo оголосила про перше за понад два десятиліття оновлення бренду

Світовий харчовий гігант PepsiCo, який володіє портфелем із понад 500 брендів (зокрема, Pepsi та Lay’s), оголосив про перший з 2001 року глобальний ребрендинг.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила в офіційному пресрелізі.

У заяві холдингу підкреслюється, що новий фірмовий стиль — це не просто зміна логотипа, а стратегічний крок, який відображає поточну ідентичність компанії та її амбітні плани на майбутнє. Глобальні оновлення покликані символізувати енергію, оптимізм і курс на перетворення, які визначать розвиток PepsiCo у 2025 році та в наступні роки.

Крім того, ребрендинг став можливістю продемонструвати масштаб і різноманіття продуктового портфеля компанії. Цей крок особливо важливий на тлі того, що, за даними компанії, лише 21% споживачів здатні назвати будь-який інший бренд PepsiCo, крім Pepsi.

З 2001 року корпоративна символіка холдингу складалася з синьої назви компанії PepsiCo, перед якою розташовувалося схематичне зображення земної кулі, складене зі смуг жовтого, червоного, зеленого та синього кольорів.

Новий логотип являє собою стилізовану білу літеру P, оточену фігурами різних кольорів. Під ним курсивом написано назву компанії та розміщено слоган Food. Drinks. Smiles. (Їжа. Напої. Посмішки).

"Наша кольорова палітра запозичена з реального світу — багатих ґрунтів, що живлять нашу їжу, наших освіжаючих напоїв, та яскравих відтінків, що відображають нашу відданість людям та планеті. Новий шрифт, створений за допомогою малих літер, передає відчуття доступності, що відображає сміливий, орієнтований на споживача дух наших брендів", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія зазначила, що впровадження нового бренду відбуватиметься поетапно. Першими оновлення отримають корпоративний сайт PepsiCo.com та глобальні соціальні мережі (LinkedIn, Instagram, YouTube та TikTok).

Згодом новий фірмовий стиль буде запроваджений на всіх ринках і точках контакту: від пакування харчових продуктів та напоїв до вивісок і робочих місць, таким чином, пов'язуючи всі споживчі бренди з корпоративним брендом PepsiCo.

Зазначимо при цьому, що 1 вересня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло корпорацію PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження нею роботи в Росії.