Перед встречей Орбана с Трампом единственный венгерский НПЗ Mol впервые заговорил об отказе от российской нефти

Компания Mol – единственный венгерский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – заявила, что может закупать большую часть своей сырой нефти из нероссийских источников. Это свидетельствует об изменении тонуса перед встречей президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении американских санкций на российскую нефть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

В своем отчете о прибылях Mol отметила, что Адриатический трубопровод из Хорватии может стать альтернативой для примерно 80% ее поставок, если поток российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину прекратится. Хотя это и приведет к "высшим техническим рискам и логистическим затратам".

Это заявление является поворотным моментом после многомесячных утверждений Орбана и Mol о том, что не имеющая выхода к морю Венгрия не имеет альтернативы поставок из РФ в энергетическом вопросе.

В настоящее время Венгрия получает около 90% импорта сырой нефти из России, пользуясь временным освобождением от санкций Европейского Союза и более низкими ценами на российское топливо.

Встреча Орбана и Трампа 7 ноября в Вашингтоне имеет решающее значение, поскольку венгерский лидер стремится добиться освобождения от санкций США.

Если не удастся получить отсрочку, это будет означать "трудные времена" для венгров, заявил Орбан СМИ по дороге в Вашингтон в четверг.

Аналитики, в частности Тамас Плетцер из Erste Bank, подчеркивают, что будущее Mol "зависит главным образом от постепенного отказа от российской сырой нефти". Mol уже "осторожно продвигается" с модернизацией своих НПЗ, чтобы увеличить мощности по переработке нероссийского сырья на фоне планов ЕС, постепенно отказаться от всего импорта российской энергетики после 2027 года.

Напомним, в конце октябряСоединенные Штаты усилили давление на Венгрию, требуя от Будапешта отказаться от российской нефти и найти альтернативных поставщиков энергоносителей.