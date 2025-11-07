Перед зустріччю Орбана з Трампом єдиний угорський НПЗ Mol вперше заговорив про відмову від російської нафти

Компанія Mol — єдиний угорський нафтопереробний завод (НПЗ) — заявила, що може закуповувати більшу частину своєї сирої нафти з неросійських джерел. Це свідчить про зміну тонусу перед зустріччю президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо американських санкцій на російську нафту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

У своєму звіті про прибутки Mol зазначила, що Адріатичний трубопровід з Хорватії може стати альтернативою для приблизно 80% її поставок, якщо потік російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через Україну припиниться. Хоча це і спричинить "вищі технічні ризики та логістичні витрати".

Ця заява є поворотним моментом після багатомісячних тверджень Орбана та Mol про те, що Угорщина, яка не має виходу до моря, не має альтернативи поставок з РФ в енергетичному питанні.

Наразі Угорщина отримує близько 90% імпорту сирої нафти з Росії, користуючись тимчасовим звільненням від санкцій Європейського Союзу та нижчими цінами на російське паливо.

Зустріч Орбана та Трампа 7 листопада у Вашингтоні має вирішальне значення, оскільки угорський лідер прагне добитися звільнення від санкцій США.

Якщо не вдасться отримати відстрочку, це означатиме "важкі часи" для угорців, заявив Орбан ЗМІ дорогою до Вашингтона у четвер.

Аналітики, зокрема Тамас Плетцер з Erste Bank, підкреслюють, що майбутнє Mol "залежить, головним чином, від поступової відмови від російської сирої нафти". Mol вже "обережно просувається" з модернізацією своїх НПЗ, щоб збільшити потужності з переробки неросійської сировини на тлі планів ЄС поступово відмовитися від усього імпорту російської енергетики після 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, вимагаючи від Будапешта відмовитися від російської нафти та знайти альтернативних постачальників енергоносіїв.