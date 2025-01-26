Передача руды через железнодорожный переход Ужгород—Матевце в январе сократилась на 27%

В январе 2025 года объем передачи руды через пограничный железнодорожный переход Ужгород—Матевце (Словакия) уменьшился на 57,5 вагона в сутки, что составляет 27,1%.

Об этом стало известно во время онлайн-совещания АО "Укрзализныця" со словацкими перевозчиками, сообщает Rail.insider.

Среднесуточный показатель передачи грузов через переход Ужгород—Матевцы снизился до 165,6 вагона, что на 53,6 единицы (24,5%) меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Основным фактором снижения стал спад в передаче руды.

На другом пограничном переходе со Словакией — Чоп-Чиерна над Тисоу зафиксирован рост объемов перевозок. В январе среднесуточный показатель передачи грузов здесь достиг 227,3 вагона, что на 15,7 единицы (7,4%) больше, чем в декабре.

Основные изменения в объемах передачи грузов через переход Чоп-Чиерна над Тисоу показывают рост объемов руды на 33,8 вагона в сутки, уголь – на 6,7 вагона, а масла – на 5,3 вагона.

В то же время, сократились объемы передачи контейнеров на 13 вагонов, зерна — на 8,5 вагонов, а нефтепродуктов — на 6 вагонов.

Напомним, после запуска трех новых пассажирских рейсов в Словакию появились проблемы с перевозкой грузов из-за пункта пропуска "Чоп — Чиерна над Тисоу" из-за того, что за час до и час после прибытия пассажирского поезда на станции не выполняют никаких операций с грузовыми поездами.

В январе 2025 года объем передачи зерновых грузов через украинско-румынские пограничные переходы вырос на 93,3%. Среднесуточный показатель передачи в Румынию достиг 9,9 вагона. Это на 4,8 вагона больше, чем в декабре 2024 года.