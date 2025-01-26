Передача руди через залізничний перехід Ужгород—Матевце у січні скоротилася на 27%

У січні 2025 року обсяг передачі руди через прикордонний залізничний перехід Ужгород—Матевце (Словаччина) зменшився на 57,5 вагонів на добу, що становить 27,1%.

Про це стало відомо під час онлайн-наради АТ "Укрзалізниця" зі словацькими перевізниками, повідомляє Rail.insider.

Середньодобовий показник передачі вантажів через перехід Ужгород—Матевці знизився до 165,6 вагонів, що на 53,6 одиниці (24,5%) менше порівняно з груднем 2024 року. Основним фактором зниження став спад у передачі руди.

На іншому прикордонному переході зі Словаччиною — Чоп—Чієрна над Тісоу — зафіксовано зростання обсягів перевезень. У січні середньодобовий показник передачі вантажів тут досягнув 227,3 вагона, що на 15,7 одиниці (7,4%) більше, ніж у грудні.

Основні зміни в обсягах передачі вантажів через перехід Чоп—Чієрна над Тісоу показують зростання обсягів руди на 33,8 вагона на добу, вугілля — на 6,7 вагона, а олії — на 5,3 вагона.

Водночас скоротилися обсяги передачі контейнерів на 13 вагонів, зерна — на 8,5 вагонів, а нафтопродуктів — на 6 вагонів.

Нагадаємо, після запуску трьох нових пасажирських рейсів до Словаччини з'явилися проблеми з перевезенням вантажів через пункт пропуску “Чоп - Чієрна над Тісоу” через те, що за годину до та годину після прибуття пасажирського поїзда на станції не виконують жодні операції з вантажними потягами.

Додамо, у січні 2025 року обсяг передачі зернових вантажів через україно-румунські прикордонні переходи зріс на 93,3%. Середньодобовий показник передачі до Румунії досяг 9,9 вагона. Це на 4,8 вагона більше, ніж у грудні 2024 року.