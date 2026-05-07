Перегруженные грузовики принесли почти 5 млн грн штрафов в апреле: где больше всего нарушений

В апреле благодаря работе систем автоматического габаритно-весового контроля WIM в государственный бюджет поступило 4,86 млн. грн. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Где больше всего нарушений WIM

В апреле этого года благодаря работе систем автоматического габаритно-весового контроля (WIM) в бюджет уплачено 4 858 182 гривен. В тройку областей с наибольшим количеством нарушений вошли:

Полтавская – 54;

Днепропетровская – 44;

Николаевская – 38.

По системе и контролю

WIM – это система автоматического взвешивания транспортных средств в движении, позволяющая определять вес грузовиков без их остановки. В случае превышения габаритно-весовых норм владельцы транспорта платят штрафы.

В то же время WIM выполняет не только фискальную функцию, но прежде всего направлена на защиту автомобильных дорог. Перегруженные грузовики способны быстро разрушать дорожное покрытие, в то время как стоимость капитального ремонта одного километра автодороги составляет десятки миллионов гривен. Использование таких систем позволяет продлить срок службы дорог в среднем на 15–20%.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Система фиксирует вес автомобиля в движении, а также скорость, габариты и номерные знаки с помощью камер. Вся информация о возможных нарушениях передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.

Напомним, в марте 2026 года благодаря работе систем автоматического взвешивания транспорта в движении в государственный бюджет поступило 5,9 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весовых норм.