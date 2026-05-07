Перевантажені вантажівки принесли майже 5 млн грн штрафів у квітні: де найбільше порушень

У квітні завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю WIM до державного бюджету надійшло 4,86 млн грн. Найбільшу кількість порушень зафіксовано у Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Де найбільше порушень WIM

У квітні цього року завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю (WIM) до бюджету сплачено 4 858 182 гривень. До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли:

Полтавська - 54;

Дніпропетровська - 44;

Миколаївська - 38.

По систему і контроль

WIM - це система автоматичного зважування транспортних засобів у русі, яка дозволяє визначати вагу вантажівок без їхньої зупинки. У разі перевищення габаритно-вагових норм власники транспорту сплачують штрафи.

Водночас WIM виконує не лише фіскальну функцію, а передусім спрямована на захист автомобільних доріг. Перевантажені вантажівки здатні швидко руйнувати дорожнє покриття, тоді як вартість капітального ремонту одного кілометра автошляху становить десятки мільйонів гривень. Використання таких систем дозволяє продовжити строк служби доріг у середньому на 15–20%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Система фіксує вагу автомобіля в русі, а також його швидкість, габарити та номерні знаки за допомогою камер. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.

Нагадаємо, у березні 2026 року завдяки роботі систем автоматичного зважування транспорту в русі до державного бюджету надійшло 5,9 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.