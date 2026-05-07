Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перевантажені вантажівки принесли майже 5 млн грн штрафів у квітні: де найбільше порушень

вантажівка
Де найбільше порушень WIM в Україні / Freepik

У квітні завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю WIM до державного бюджету надійшло 4,86 млн грн. Найбільшу кількість порушень зафіксовано у Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Де найбільше порушень WIM

У квітні цього року завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю (WIM) до бюджету сплачено 4 858 182 гривень. До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли:

  • Полтавська - 54; 
  • Дніпропетровська - 44;
  • Миколаївська - 38. 

По систему і контроль

WIM - це система автоматичного зважування транспортних засобів у русі, яка дозволяє визначати вагу вантажівок без їхньої зупинки. У разі перевищення габаритно-вагових норм власники транспорту сплачують штрафи.

Водночас WIM виконує не лише фіскальну функцію, а передусім спрямована на захист автомобільних доріг. Перевантажені вантажівки здатні швидко руйнувати дорожнє покриття, тоді як вартість капітального ремонту одного кілометра автошляху становить десятки мільйонів гривень. Використання таких систем дозволяє продовжити строк служби доріг у середньому на 15–20%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Система фіксує вагу автомобіля в русі, а також його швидкість, габарити та номерні знаки за допомогою камер. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.

Нагадаємо, у березні 2026 року завдяки роботі систем автоматичного зважування транспорту в русі до державного бюджету надійшло 5,9 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Автор:
Ольга Опенько