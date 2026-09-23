UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,98

44,85

EUR

51,80

51,55

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Переход на зеленую энергию: Германия планирует отказаться от угля, нефти и газа к 2045 году

уголь
Германия планирует отказаться от ископаемого топлива / Depositphotos

Кабинет министров Германии 23 сентября одобрил дорожную карту относительно постепенного отказа от угля, нефти и газа до 2045 года. Документ подтверждает климатическую стратегию, полностью сосредоточенную на электрификации.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Что предполагает план

Документ должен быть представлен Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды Германии, страна станет третьей после Франции и Нидерландов, которая примет национальную дорожную карту в рамках международных мер по сокращению использования ископаемого топлива.

Согласно плану, власти Германии изучат возможность перенести окончательное прекращение производства электроэнергии из угля с 2038 на 2035 год.

В транспортном секторе правила выбросов автопарка должны привести к тому, что к 2035 году электромобили составят 100% регистраций новых легковых автомобилей. Это решение принято, несмотря на призывы некоторых консерваторов сохранить использование двигателей внутреннего сгорания на альтернативном топливе.

Новая стратегия также подразумевает, что в ближайшие годы тепловые насосы станут доминирующей системой отопления в немецких домах. В то же время, мазутные и газовые котлы, работающие на растущей доле климатически нейтрального топлива, упоминаются в документе только как временная часть переходного периода.

Отметим, что начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе .

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности