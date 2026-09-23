- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Переход на зеленую энергию: Германия планирует отказаться от угля, нефти и газа к 2045 году
Кабинет министров Германии 23 сентября одобрил дорожную карту относительно постепенного отказа от угля, нефти и газа до 2045 года. Документ подтверждает климатическую стратегию, полностью сосредоточенную на электрификации.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
Что предполагает план
Документ должен быть представлен Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды Германии, страна станет третьей после Франции и Нидерландов, которая примет национальную дорожную карту в рамках международных мер по сокращению использования ископаемого топлива.
Согласно плану, власти Германии изучат возможность перенести окончательное прекращение производства электроэнергии из угля с 2038 на 2035 год.
В транспортном секторе правила выбросов автопарка должны привести к тому, что к 2035 году электромобили составят 100% регистраций новых легковых автомобилей. Это решение принято, несмотря на призывы некоторых консерваторов сохранить использование двигателей внутреннего сгорания на альтернативном топливе.
Новая стратегия также подразумевает, что в ближайшие годы тепловые насосы станут доминирующей системой отопления в немецких домах. В то же время, мазутные и газовые котлы, работающие на растущей доле климатически нейтрального топлива, упоминаются в документе только как временная часть переходного периода.
Отметим, что начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе .