Переход на зеленую энергию: Германия планирует отказаться от угля, нефти и газа к 2045 году

Кабинет министров Германии 23 сентября одобрил дорожную карту относительно постепенного отказа от угля, нефти и газа до 2045 года. Документ подтверждает климатическую стратегию, полностью сосредоточенную на электрификации.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Что предполагает план

Документ должен быть представлен Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды Германии, страна станет третьей после Франции и Нидерландов, которая примет национальную дорожную карту в рамках международных мер по сокращению использования ископаемого топлива.

Согласно плану, власти Германии изучат возможность перенести окончательное прекращение производства электроэнергии из угля с 2038 на 2035 год.

В транспортном секторе правила выбросов автопарка должны привести к тому, что к 2035 году электромобили составят 100% регистраций новых легковых автомобилей. Это решение принято, несмотря на призывы некоторых консерваторов сохранить использование двигателей внутреннего сгорания на альтернативном топливе.

Новая стратегия также подразумевает, что в ближайшие годы тепловые насосы станут доминирующей системой отопления в немецких домах. В то же время, мазутные и газовые котлы, работающие на растущей доле климатически нейтрального топлива, упоминаются в документе только как временная часть переходного периода.

Отметим, что начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе .