Перехід на зелену енергію: Німеччина планує відмовитися від вугілля, нафти та газу до 2045 року

Кабінет міністрів Німеччини 23 вересня схвалив дорожню карту щодо поступової відмови від вугілля, нафти та газу до 2045 року. Документ підтверджує кліматичну стратегію, яка повністю зосереджена на електрифікації.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Що передбачає план

Документ має бути представлений на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами представника Міністерства охорони навколишнього середовища Німеччини, країна стане третьою після Франції та Нідерландів, яка ухвалить національну дорожню карту в межах міжнародних заходів зі скорочення використання викопного палива.

Згідно з планом, влада Німеччини вивчить можливість перенести остаточне припинення виробництва електроенергії з вугілля з 2038 на 2035 рік.

У транспортному секторі правила щодо викидів автопарку мають призвести до того, що до 2035 року електромобілі становитимуть 100% реєстрацій нових легкових автомобілів. Це рішення ухвалене попри заклики деяких консерваторів зберегти використання двигунів внутрішнього згоряння на альтернативному паливі.

Нова стратегія також передбачає, що у найближчі роки теплові насоси стануть домінуючою системою опалення в німецьких будинках. Водночас мазутні та газові котли, що працюють на зростаючій частці кліматично нейтрального палива, згадуються у документі лише як тимчасова частина перехідного періоду.

Зауважимо, початок війни в Ірані та зростання цін на електроенергію спровокували справжній бум на ринку відновлюваної енергетики у Європі.