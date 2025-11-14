Первое зарыбление из средств от аукционов: Каневское водохранилище пополнили 6,5 тысячи рыб

Впервые в истории Украины произошло зарыбление водоемов за счет средств государственного бюджета. Эти средства были получены за счет роста стартовой цены на аукционах по продаже права на специальное использование водных биоресурсов (промышленное рыболовство).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В городе Переяслав, Киевская область, акваторию Каневского водохранилища пополнили более 6,5 тыс. рыб (толстолобов, карпов и белых амуров) общим весом 1240 кг.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименко подчеркнул: "Мы демонстрируем новую модель ответственного управления, которая доказывает, что реформы в рыбной отрасли могут быть эффективными, когда за ними стоят прозрачность и общественное доверие. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы украинские водоемы были живыми, высокопроизводительными и богатыми".

Проведенное зарыбление имеет большое значение для поддержания биоразнообразия и улучшения экологического состояния Каневского водохранилища. Для этого были выбраны такие виды, как:

толстолоб - природный фильтратор, сдерживающий "цветение" воды;

белый амур – мощный фитофаг, контролирующий разрастание водной растительности;

карп – способствует аэрации донных отложений, поддерживая биохимические процессы.

Контроль за вселением водных биоресурсов провели представители Киевского рыбоохранного патруля Госрыбагентства и общественности.

Напомним, в октябре в Украине стартовала кампания по зарыблению водоемов, финансируемая за счет местных бюджетов. В Черкасской области, согласно Программе развития рыбного хозяйства области, в Кременчугское водохранилище выпустили 415 тысяч экземпляров дворочки толстолоба общим весом 61,5 тонны.