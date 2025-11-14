Запланована подія 2

Перше зариблення із коштів від аукціонів: Канівське водосховище поповнили 6,5 тисяч рибин

зариблення
Зариблення Канівського водосховища. / Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Вперше в історії України відбулося зариблення водойм за рахунок коштів державного бюджету. Ці кошти були отримані завдяки зростанню стартової ціни на аукціонах із продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів (промислове рибальство).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У місті Переяслав, Київська область, акваторію Канівського водосховища поповнили понад 6,5 тис. рибин (товстолобів, коропів та білих амурів) загальною вагою 1240 кг.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив: "Ми демонструємо нову модель відповідального управління, яка доводить, що реформи у рибній галузі можуть бути ефективними, коли за ними стоять прозорість і суспільна довіра. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські водойми були живими, високопродуктивними й багатими для майбутніх поколінь".

Проведене зариблення має велике значення для підтримки біорізноманіття та поліпшення екологічного стану Канівського водосховища. Для цього були обрані такі види, як:

  • товстолоб — природний фільтратор, що стримує "цвітіння" води; 
  • білий амур — потужний фітофаг, що контролює розростання водної рослинності; 
  • короп — сприяє аерації донних відкладів, підтримуючи біохімічні процеси.

Контроль за вселенням водних біоресурсів здійснили представники Київського рибоохоронного патруля Держрибагентства та громадськості.

Нагадаємо, у жовтні в Україні стартувала кампанія з зариблення водойм, що фінансується коштом місцевих бюджетів. На Черкащині, відповідно до Програми розвитку рибного господарства області, до Кременчуцького водосховища випустили 415 тисяч екземплярів дворічки товстолоба загальною вагою 61,5 тонни.

Автор:
Тетяна Ковальчук