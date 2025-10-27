Запланована подія 2

Зариблення Черкащини: у Кременчуцьке водосховище випущено понад 415 тисяч молодняка товстолоба

зариблення
Зариблення Кременчуцького водосховища. Фото: Держагентство з розвитку меліорації та рибного господарства.

В Україні стартувала кампанія з зариблення водойм, що фінансується коштом місцевих бюджетів. На Черкащині, відповідно до Програми розвитку рибного господарства області, до Кременчуцького водосховища випустили 415 тисяч екземплярів дворічки товстолоба загальною вагою 61,5 тонни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Рибопосадковий матеріал був вирощений на Іркліївському розпліднику рослиноїдних видів риб, а середня вага однієї особини становила близько 130 грамів.

Фото 2 — Зариблення Черкащини: у Кременчуцьке водосховище випущено понад 415 тисяч молодняка товстолоба
Зариблення Кременчуцького водосховища.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив: "Зариблення має надзвичайно важливе значення для відновлення природних запасів риби та підтримки екологічної рівноваги. Це не лише екологічна, а й економічна інвестиція, що зміцнює продовольчу безпеку країни".

Екологічна функція товстолоба

Зариблення товстолобом є високоефективним методом боротьби з масовим цвітінням синьо-зелених водоростей. Товстолоб — природний фільтратор, який, харчуючись водоростями у товщі води, очищує водойми від їх надлишку. Один екземпляр білого товстолоба вагою 250 г здатний профільтрувати до 32 літрів води на годину.

Для забезпечення збереження молодняка, Черкаський рибоохоронний патруль Держрибагентства у посиленому режимі патрулюватиме місце випуску, доки мальки не розійдуться по всій акваторії водосховища.

Нагадаємо, за січень-вересень промислові рибалки у внутрішніх водоймах України сумарно виловили 5915 тонн риби. Ці показники особливо важливі з огляду на повну зупинку морського промислу через військову агресію РФ.

Автор:
Тетяна Ковальчук