Зарыбление Черкасской области: в Кременчугское водохранилище выпущено более 415 тысяч молодняка толстолоба

В Украине стартовала кампания по зарыблению водоемов, финансируемая за счет местных бюджетов. В Черкасской области, согласно Программе развития рыбного хозяйства области, в Кременчугское водохранилище выпустили 415 тысяч экземпляров дворочки толстолоба общим весом 61,5 тонны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Рыбопосадочный материал был выращен на ирклеевском питомнике растительноядных видов рыб, а средний вес одной особи составлял около 130 граммов.

Зарыбление Кременчугского водохранилища.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул: "Зарыбление имеет чрезвычайно важное значение для восстановления природных запасов рыбы и поддержания экологического равновесия. Это не только экологическая, но и экономическая инвестиция, укрепляющая продовольственную безопасность страны".

Экологическая функция толстолоба

Зарыбление толстолобом является высокоэффективным методом борьбы с массовым цветением сине-зеленых водорослей. Толстолоб – природный фильтратор, который, питаясь водорослями в толще воды, очищает водоемы от их избытка. Один экземпляр белого толстолоба весом 250 г способен профильтровать до 32 литров воды в час.

Для обеспечения сохранения молодняка Черкасский рыбоохранный патруль Госрыбагентства в усиленном режиме будет патрулировать место выпуска, пока мальки не разойдутся по всей акватории водохранилища.

Напомним, с январь-сентябрь промышленные рыбаки во внутренних водоемах Украины суммарно выловили 5915 тонн рыбы. Эти показатели особенно важны ввиду полной остановки морского промысла из-за военной агрессии РФ.