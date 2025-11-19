Запланована подія 2

Читати українською

Первые семь частных школ получили сертификаты для подготовки операторов наземных роботизированных комплексов

НРК
Сертификация школ операторов НРК в Украине / Минцифры

Первые семь частных школ операторов наземных роботизированных комплексов получили официальные сертификаты от Министерства обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Подготовка операторов НРК в Украине

Сертификаты получили:

  • SS Kodak Training.
  • Sky Spies UA.
  • Центр "Крук".
  • Dignitas Фонд.
  • Военная школа "Боривитер.
  • Школа аэроразведки "Довжик".
  • "Призраки Украины".

"НРК позволяют беречь жизнь наших военных, выполняя самые опасные миссии вместо людей. Работы перевозят грузы на линии боевого столкновения, эвакуируют раненых, минуют и атакуют вражеские позиции", - отмечают в пресс-службе.

В свою очередь первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что частные школы смогут официально выдавать сертификаты операторов НРК. Государство же до конца года оплатит обучение тысячам военных, чтобы на фронте появилось еще больше подготовленных специалистов и роботизированных решений.

"Также по инициативе президента Зеленского запускаем систему е-баллов за эвакуацию раненых и другие боевые применения НРК. Работаем над тем, чтобы передовые технологии и ученые операторы усиливали наши войска и сохраняли жизнь", - добавил он.

Напомним, что Минобороны будет закупать роботизированные комплексы на фронт через DOT-Chain Defence.

Автор:
Ольга Опенько