Перші сім приватних шкіл отримали сертифікати для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів

Перші сім приватних шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) отримали офіційні сертифікати від Міністерства оборони України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Підготовка операторів НРК в Україні

Сертифікати отримали:

SS Kodak Training.

Sky Spies UA.

Центр "Крук".

Dignitas Fund.

Військова школа "Боривітер.

Школа аеророзвідки "Довжик".

"Привиди України".

"НРК дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші місії замість людей. Роботи перевозять вантажі на лінії бойового зіткнення, евакуйовують поранених, мінують та атакують ворожі позиції", - наголошують в пресслужбі.

Своєю чергою перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що приватні школи зможуть офіційно видавати сертифікати операторів НРК. А держава до кінця року оплатить навчання тисячам військових, щоб на фронті з’явилося ще більше підготовлених фахівців і роботизованих рішень.

"Також з ініціативи президента Зеленського запускаємо систему е-балів за евакуацію поранених та інші бойові застосування НРК. Працюємо над тим, щоб передові технології та навчені оператори посилювали наші війська й зберігали життя", - додав він.

Нагадаємо, що Міноборони закуповуватиме роботизовані комплекси на фронт через DOT-Chain Defence.