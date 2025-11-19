Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перші сім приватних шкіл отримали сертифікати для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів

НРК
Сертифікація шкіл операторів НРК в Україні / Мінцифри

Перші сім приватних шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) отримали офіційні сертифікати від Міністерства оборони України. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Підготовка операторів НРК в Україні

Сертифікати отримали:

  • SS Kodak Training.
  • Sky Spies UA.
  • Центр "Крук".
  • Dignitas Fund.
  • Військова школа "Боривітер.
  • Школа аеророзвідки "Довжик".
  • "Привиди України".

"НРК дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші місії замість людей. Роботи перевозять вантажі на лінії бойового зіткнення, евакуйовують поранених, мінують та атакують ворожі позиції", - наголошують в пресслужбі.

Своєю чергою перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що приватні школи зможуть офіційно видавати сертифікати операторів НРК. А держава до кінця року оплатить навчання тисячам військових, щоб на фронті з’явилося ще більше підготовлених фахівців і роботизованих рішень.

"Також з ініціативи президента Зеленського запускаємо систему е-балів за евакуацію поранених та інші бойові застосування НРК. Працюємо над тим, щоб передові технології та навчені оператори посилювали наші війська й зберігали життя", - додав він.

Нагадаємо, що Міноборони закуповуватиме роботизовані комплекси на фронт через DOT-Chain Defence.

Автор:
Ольга Опенько