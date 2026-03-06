Первый McDonald's открылся в Ирпене: где находится и как работает (ФОТО)

В городе Ирпень заработал первый ресторан сети McDonald's, расположенный по улице Центральной, 2/1. Это заведение стало 123-м действующим рестораном компании в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Ресторан расположен в оживленном районе рядом с железнодорожным вокзалом и автовокзалом, возле центральной площади, неподалеку от центральной площади и популярной набережной.

Рядом с новым объектом продолжается активная застройка, в том числе возведение жилого комплекса и аквапарка, что обеспечивает постоянный поток посетителей.

Инфраструктура нового заведения

Ресторан общей площадью 479 м² способен одновременно принять более 240 гостей в зале и на летней террасе. Для удобства клиентов установлено 10 терминалов самообслуживания, работают сервисы МакДрайв, МакДеливери и возможность мобильного заказа через приложение.

График работы зала и доставки установлен с 7:00 до 23:00, а линия для водителей открыта с 5:00. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях возможных отключений света заведение оснащено мощным генератором.

Меры безопасности

В компании отметили, что запуск нового ресторана позволил создать в Ирпенском сообществе более 70 рабочих мест с официальным трудоустройством и социальными гарантиями.

Компания продолжает соблюдать строгие протоколы безопасности: во время воздушной тревоги заведение закрывается, а посетителям и персоналу предлагают пройти до ближайшего укрытия.

Работа возобновляется сразу же после отбоя, при этом работникам в полном объеме оплачивается время вынужденного простоя.

О McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 г. в Киеве.

McDonald's ежегодно входит в список лучших работодателей и список крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов в бюджет.

McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, днем ранее в Киеве открылся новый ресторан McDonald's рядом с Дарницким мостом, в густонаселенном районе столицы с активным транспортным движением, рядом с гипермаркетом и учебными заведениями.