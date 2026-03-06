Перший McDonald’s відкрився в Ірпені: де знаходиться і як працює (ФОТО)

У місті Ірпінь запрацював перший ресторан мережі McDonald’s, розташований на вулиці Центральній, 2/1. Цей заклад став 123-м чинним рестораном компанії в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що ресторан розташований у жвавому районі поруч із залізничним вокзалом та автовокзалом, біля центральної площі, неподалік від центральної площі та популярної набережної.

Поруч із новим об’єктом триває активна забудова, зокрема зведення житлового комплексу та аквапарку, що забезпечує сталий потік відвідувачів.

Інфраструктура нового закладу

Ресторан загальною площею 479 м² здатний одночасно прийняти понад 240 гостей у залі та на літній терасі. Для зручності клієнтів встановлено 10 терміналів самообслуговування, працюють сервіси "МакДрайв", "МакДелівері" та можливість мобільного замовлення через додаток.

Графік роботи зали та доставки встановлено з 7:00 до 23:00, а лінія для водіїв відкрита з 5:00. Для забезпечення безперебійної роботи в умовах можливих відключень світла заклад оснащений потужним генератором.

Заходи безпеки

В компанії зазначили, що запуск нового ресторану дозволив створити в Ірпінській громаді понад 70 робочих місць із офіційним працевлаштуванням та соціальними гарантіями.

Компанія продовжує дотримуватися суворих протоколів безпеки: під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а відвідувачам та персоналу пропонують пройти до найближчого укриття.

Робота відновлюється одразу після відбою, при цьому працівникам у повному обсязі оплачується час вимушеного простою.

Про McDonald’s в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

McDonald’s щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

