Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перший McDonald’s відкрився в Ірпені: де знаходиться і як працює (ФОТО)

McDonald’s
Ресторан здатний прийняти понад 240 гостей/McDonald’s

У місті Ірпінь запрацював перший ресторан мережі McDonald’s, розташований на вулиці Центральній, 2/1. Цей заклад став 123-м чинним рестораном компанії в Україні. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що ресторан розташований у жвавому районі поруч із залізничним вокзалом та автовокзалом, біля центральної площі, неподалік від центральної площі та популярної набережної.

Поруч із новим об’єктом триває активна забудова, зокрема зведення житлового комплексу та аквапарку, що забезпечує сталий потік відвідувачів.

Інфраструктура нового закладу

Ресторан загальною площею 479 м² здатний одночасно прийняти понад 240 гостей у залі та на літній терасі. Для зручності клієнтів встановлено 10 терміналів самообслуговування, працюють сервіси "МакДрайв", "МакДелівері" та можливість мобільного замовлення через додаток.

Графік роботи зали та доставки встановлено з 7:00 до 23:00, а лінія для водіїв відкрита з 5:00. Для забезпечення безперебійної роботи в умовах можливих відключень світла заклад оснащений потужним генератором.

Заходи безпеки

В компанії зазначили, що запуск нового ресторану дозволив створити в Ірпінській громаді понад 70 робочих місць із офіційним працевлаштуванням та соціальними гарантіями.

Компанія продовжує дотримуватися суворих протоколів безпеки: під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а відвідувачам та персоналу пропонують пройти до найближчого укриття.

Робота відновлюється одразу після відбою, при цьому працівникам у повному обсязі оплачується час вимушеного простою.

Фото 2 — Перший McDonald’s відкрився в Ірпені: де знаходиться і як працює (ФОТО)
Фото: McDonald’s
Фото 3 — Перший McDonald’s відкрився в Ірпені: де знаходиться і як працює (ФОТО)
Фото: McDonald’s

Про McDonald’s в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

McDonald’s щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, днем раніше в Києві відкрився новий ресторан McDonald’s поруч із Дарницьким мостом, в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.  

Автор:
Тетяна Бесараб