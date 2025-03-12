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Первый отечественный MRAP: в Украине протестовали новый броневик с противоминной защитой
В Украине прошел тест-драйв первого броневика класса STANAG 3, разработанного компанией Inguar Defence. Машина должна выдерживать попадание бронебойных шаров калибра 7,62 мм, обломков 155-мм артиллерийских снарядов, а также взрывы на противотанковых минах.
При этом она остается маневренной и приспособленной для передвижения по средней местности, рассказал военный эксперт Роман Бочкала.
Новый броневик относится к классу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) — машинам с противоминной защитой. Это первый украинский образец в этой категории, полностью спроектированный и изготовленный с нуля. Он не основывается на гражданском шасси, что позволило конструкторам оптимизировать его для боевых условий.
Защита броневика снабжается многослойной броней, состоящей из бронированной стали и алюминиевых панелей. Такое сочетание помогает поглощать энергию отломков и уменьшать нагрузку на основной броневой слой.
По словам представителей компании, машина имеет высокий уровень локализации производства: большинство компонентов производится в Украине, включая детали подвески, корпуса и электроники.
Отдельно отмечается проходимость броневика. Он оснащен независимой подвеской, системой подкачки шин и блокировкой дифференциалов, что повышает его способность передвигаться по бездорожью.
Украинские военные используют значительное количество иностранных бронированных машин, полученных в рамках международной помощи. Однако, учитывая высокий уровень минной угрозы в стране, потребность в собственных броневиках класса MRAP растет.
Украинские производители пытаются расширить свое присутствие на этом рынке, а также повысить уровень локализации техники, что позволит снизить зависимость от импортных комплектующих.
По оценкам экспертов, масштабное разминирование территории Украины может длиться десятилетиями, что приводит к долгосрочной необходимости в технике с противоменной защитой.
Добавим, что по состоянию на март в Украине потенциально заминированными остаются 139 тыс. кв. км территории, что составляет 23% от общей площади страны. Минная опасность остается серьезным вызовом безопасности граждан и восстановления инфраструктуры.