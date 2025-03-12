Первый отечественный MRAP: в Украине протестовали новый броневик с противоминной защитой

В Украине прошел тест-драйв первого броневика класса STANAG 3, разработанного компанией Inguar Defence. Машина должна выдерживать попадание бронебойных шаров калибра 7,62 мм, обломков 155-мм артиллерийских снарядов, а также взрывы на противотанковых минах.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

При этом она остается маневренной и приспособленной для передвижения по средней местности, рассказал военный эксперт Роман Бочкала.

Новый броневик относится к классу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) — машинам с противоминной защитой. Это первый украинский образец в этой категории, полностью спроектированный и изготовленный с нуля. Он не основывается на гражданском шасси, что позволило конструкторам оптимизировать его для боевых условий.

Защита броневика снабжается многослойной броней, состоящей из бронированной стали и алюминиевых панелей. Такое сочетание помогает поглощать энергию отломков и уменьшать нагрузку на основной броневой слой.

По словам представителей компании, машина имеет высокий уровень локализации производства: большинство компонентов производится в Украине, включая детали подвески, корпуса и электроники.

Отдельно отмечается проходимость броневика. Он оснащен независимой подвеской, системой подкачки шин и блокировкой дифференциалов, что повышает его способность передвигаться по бездорожью.

Украинские военные используют значительное количество иностранных бронированных машин, полученных в рамках международной помощи. Однако, учитывая высокий уровень минной угрозы в стране, потребность в собственных броневиках класса MRAP растет.

Украинские производители пытаются расширить свое присутствие на этом рынке, а также повысить уровень локализации техники, что позволит снизить зависимость от импортных комплектующих.

По оценкам экспертов, масштабное разминирование территории Украины может длиться десятилетиями, что приводит к долгосрочной необходимости в технике с противоменной защитой.

Добавим, что по состоянию на март в Украине потенциально заминированными остаются 139 тыс. кв. км территории, что составляет 23% от общей площади страны. Минная опасность остается серьезным вызовом безопасности граждан и восстановления инфраструктуры.