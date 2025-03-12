Перший вітчизняний MRAP: в Україні протестували новий броньовик із протимінним захистом

В Україні відбувся тест-драйв першого броньовика класу STANAG 3, розробленого компанією Inguar Defence. Машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62 мм, уламків 155-мм артилерійських снарядів, а також підриви на протитанкових мінах.

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При цьому вона залишається маневреною та пристосованою для пересування пересічною місцевістю, розповів військовий експерт Роман Бочкала.

Новий броньовик належить до класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) — машин із протимінним захистом. Це перший український зразок у цій категорії, повністю спроєктований і виготовлений з нуля. Він не базується на цивільному шасі, що дозволило конструкторам оптимізувати його для бойових умов.

Захист броньовика забезпечується багатошаровою бронею, що складається з броньованої сталі та алюмінієвих панелей. Таке поєднання допомагає поглинати енергію уламків і зменшувати навантаження на основний броньовий шар.

За словами представників компанії, машина має високий рівень локалізації виробництва: більшість компонентів виготовляється в Україні, включно з деталями підвіски, корпусу та електроніки.

Окремо наголошується на прохідності броньовика. Він оснащений незалежною підвіскою, системою підкачки шин та блокуванням диференціалів, що підвищує його здатність пересуватися бездоріжжям.

Українські військові наразі використовують значну кількість іноземних броньованих машин, отриманих у межах міжнародної допомоги. Однак, враховуючи високий рівень мінної загрози в країні, потреба у власних броньовиках класу MRAP зростає.

Українські виробники намагаються розширити свою присутність на цьому ринку, а також підвищити рівень локалізації техніки, що дозволить зменшити залежність від імпортних комплектуючих.

За оцінками експертів, масштабне розмінування території України може тривати десятиліттями, що зумовлює довгострокову необхідність у техніці з протимінним захистом.

Додамо, станом на березень в Україні потенційно замінованими залишаються 139 тис. кв. км території, що становить 23% від загальної площі країни. Мінна небезпека залишається серйозним викликом для безпеки громадян та відновлення інфраструктури.