Первый препарат на основе медицинского каннабиса может появиться на украинском рынке уже в январе 2025 года

Первое лекарственное средство на основе медицинского каннабиса может стать доступным для пациентов в Украине уже в начале следующего года. В настоящее время идет процесс первой регистрации.

Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас идет процесс первой регистрации такого препарата в Украине.

" Сейчас, насколько мне известно, уже в процессе первая регистрация лекарственного средства. Мы очень ожидаем, что в декабре это произойдет. Очень надеемся, что в январе уже можно будет выписывать реальное лекарство на основе медицинского каннабиса ", — отметила Стефанишина.

Она также подчеркнула, что у Украины есть все необходимые нормативно-правовые акты для обращения таких препаратов, но пока они не представлены на рынке.

" Пока все есть для того, чтобы пациенты сегодня получали препараты медицинского каннабиса, кроме самого медицинского каннабиса. Потому что кроме регуляторной системы нужно, чтобы кто-то зарегистрировал это лекарство в Украине ", — добавила Стефанишина.

Выход первого препарата станет важным шагом для развития медицинского использования каннабиса в Украине и значительным достижением в обеспечении пациентов необходимыми средствами лечения.

Добавим, Министерство здравоохранения Украины ввело ряд цифровых решений для работы с лекарствами на основе медицинского каннабиса. В частности, отпуск такого лекарства будет осуществляться исключительно на основании электронных рецептов.

Напомним, 13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества.