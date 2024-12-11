Перший препарат на основі медичного канабісу може з’явитися на українському ринку вже в січні 2025 року

Перший лікарський засіб на основі медичного канабісу може стати доступним для пацієнтів в Україні вже на початку наступного року. Наразі триває процес першої реєстрації.

Про це заявила членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, під час пресконференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі триває процес першої реєстрації такого препарату в Україні.

"Зараз, наскільки мені відомо, вже в процесі перша реєстрація лікарського засобу. Ми дуже очікуємо, що в грудні це відбудеться. Дуже сподіваємося, що в січні вже можна буде виписувати реальні ліки на основі медичного канабісу", – зазначила Стефанишина.

Вона також підкреслила, що Україна має всі необхідні нормативно-правові акти для обігу таких препаратів, але поки вони не представлені на ринку.

"Наразі все є для того, щоб пацієнти сьогодні отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", – додала Стефанишина.

Вихід першого препарату стане важливим кроком для розвитку медичного використання канабісу в Україні та значним досягненням у забезпеченні пацієнтів необхідними засобами лікування.

Додамо, Міністерство охорони здоровʼя України запровадило низку цифрових рішень для роботи з ліками на основі медичного канабісу. Зокрема, відпуск таких ліків здійснюватиметься виключно на підставі електронних рецептів.

Нагадаємо, 13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

З 16 серпня в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.