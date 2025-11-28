Пилотный проект для контроля происхождения экспортируемой древесины: что даст предприятиям и Украине

Украинская древесина получит подтвержденную легальность и экологичность экспорта в ЕС. Правительство утвердило экспериментальный проект, позволяющий предприятиям через е-кабинет предоставлять географические координаты участков заготовки, минимизируя коррупционные риски и нелегальные рубки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

28 ноября Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению законодательства Европейского Союза по предотвращению обелесения и деградации лесов".

Этот документ является первым этапом полной гармонизации украинского законодательства с Европейским Регламентом (ЕС) 2023/1115. Цель – гарантировать, что экспортируемая древесина и изделия из нее имеют законное и устойчивое происхождение, а их заготовка не привела к обезлесиванию.

Электронный кабинет экспортера

Для реализации этой инициативы правительство запускает двухлетний пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины.

Через этот кабинет предприятия смогут:

подтверждать происхождение древесины;

предоставлять географические координаты участков заготовки;

формировать необходимые документы по экспорту в ЕС.

Эта система позволит проследить путь древесины от места заготовки до момента экспорта, эффективно делая невозможным участие на рынке незаконно заготовленного сырья и уменьшая коррупционные риски.

Преимущества для Украины и бизнеса

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что решение открывает украинским производителям прямой путь к европейскому рынку.

"Украинская древесина на рынке Европы будет не только конкурентной, но и подтверждена легальной и экологичной", - подчеркнул замминистра Тарас Высоцкий.

Это даст Украине:

гарантированный доступ украинской древесины на рынок ЕС;

полную прослеживаемость обращения древесины;

уменьшение коррупционных рисков и нелегальных рубок;

будет способствовать сохранению лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства.

После завершения экспериментального проекта Минэкономики подготовит отчет и предложения по окончательному внедрению требований ЕС.

Напомним, 28 ноября правительство приняло ряд стратегических решений, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и развития лесной отрасли. Ключевые изменения касаются реформирования ГП "Леса Украины", экспорта древесины, продления срока действия лесоустроительных материалов, цифровизации экспорта древесины, а также обновил стратегию управления лесами.