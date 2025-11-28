Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пилотный проект для контроля происхождения экспортируемой древесины: что даст предприятиям и Украине

доски, древесина
Экспорт древесины будет урегулирован: В Украине запускают пилотный проект / Shutterstock

Украинская древесина получит подтвержденную легальность и экологичность экспорта в ЕС. Правительство утвердило экспериментальный проект, позволяющий предприятиям через е-кабинет предоставлять географические координаты участков заготовки, минимизируя коррупционные риски и нелегальные рубки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

28 ноября Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению законодательства Европейского Союза по предотвращению обелесения и деградации лесов".

Этот документ является первым этапом полной гармонизации украинского законодательства с Европейским Регламентом (ЕС) 2023/1115. Цель – гарантировать, что экспортируемая древесина и изделия из нее имеют законное и устойчивое происхождение, а их заготовка не привела к обезлесиванию.

Электронный кабинет экспортера

Для реализации этой инициативы правительство запускает двухлетний пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины.

Через этот кабинет предприятия смогут:

  • подтверждать происхождение древесины;
  • предоставлять географические координаты участков заготовки;
  • формировать необходимые документы по экспорту в ЕС.

Эта система позволит проследить путь древесины от места заготовки до момента экспорта, эффективно делая невозможным участие на рынке незаконно заготовленного сырья и уменьшая коррупционные риски.

Преимущества для Украины и бизнеса

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что решение открывает украинским производителям прямой путь к европейскому рынку.

"Украинская древесина на рынке Европы будет не только конкурентной, но и подтверждена легальной и экологичной", - подчеркнул замминистра Тарас Высоцкий.

Это даст Украине:

  • гарантированный доступ украинской древесины на рынок ЕС;
  • полную прослеживаемость обращения древесины;
  • уменьшение коррупционных рисков и нелегальных рубок;
  • будет способствовать сохранению лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства.

После завершения экспериментального проекта Минэкономики подготовит отчет и предложения по окончательному внедрению требований ЕС.

Напомним, 28 ноября правительство приняло ряд стратегических решений, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и развития лесной отрасли. Ключевые изменения касаются реформирования ГП "Леса Украины", экспорта древесины, продления срока действия лесоустроительных материалов, цифровизации экспорта древесины, а также обновил стратегию управления лесами.

Автор:
Татьяна Ковальчук