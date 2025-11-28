Пілотний проєкт для контролю походження експортованої деревини: що це дасть підприємствам і Україні

Українська деревина отримає підтверджену легальність та екологічність для експорту в ЄС. Уряд затвердив експериментальний проєкт, що дозволить підприємствам через е-кабінет надавати географічні координати ділянок заготівлі, мінімізуючи корупційні ризики та нелегальні рубки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

28 листопада Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження законодавства Європейського Союзу з питань запобігання знелісенню та деградації лісів".

Цей документ є першим етапом повної гармонізації українського законодавства з європейським Регламентом (ЄС) 2023/1115. Мета — гарантувати, що експортована деревина та вироби з неї мають законне та стале походження, а їх заготівля не призвела до знеліснення.

Електронний кабінет експортера

Для реалізації цієї ініціативи уряд запускає дворічний пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Через цей кабінет підприємства зможуть:

підтверджувати походження деревини;

надавати географічні координати ділянок заготівлі;

формувати необхідні документи для експорту в ЄС.

Ця система дозволить простежити шлях деревини від місця заготівлі до моменту експорту, ефективно унеможливлюючи участь на ринку незаконно заготовленої сировини та зменшуючи корупційні ризики.

Переваги для України і бізнесу

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький підкреслив, що це рішення відкриває українським виробникам прямий шлях до європейського ринку.

"Українська деревина на ринку Європи буде не лише конкурентною, але й підтверджено легальною та екологічною", – наголосив заступник міністра Тарас Висоцький.

Це дасть Україні:

гарантований доступ української деревини на ринок ЄС;

повну простежуваність обігу деревини;

зменшення корупційних ризиків та кількості нелегальних рубок;

сприятиме збереженню лісів та сталому розвитку лісового господарства.

Після завершення експериментального проєкту Мінекономіки підготує звіт та пропозиції для остаточного впровадження вимог ЄС.

Нагадаємо, 28 листопада уряд ухвалив низку стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення стабільності, прозорості та розвитку лісової галузі. Ключові зміни стосуються реформування ДП "Ліси України", експорту деревини, продовження терміну дії лісовпорядкувальних матеріалів, цифровізації експорту деревини, а також оновив стратегію управління лісами.