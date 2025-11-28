Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пілотний проєкт для контролю походження експортованої деревини: що це дасть підприємствам і Україні

дошки, деревина
Експорт деревини буде врегульовано: В Україні запускають пілотний проєкт / Shutterstock

Українська деревина отримає підтверджену легальність та екологічність для експорту в ЄС. Уряд затвердив експериментальний проєкт, що дозволить підприємствам через е-кабінет надавати географічні координати ділянок заготівлі, мінімізуючи корупційні ризики та нелегальні рубки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

28 листопада Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження законодавства Європейського Союзу з питань запобігання знелісенню та деградації лісів".

Цей документ є першим етапом повної гармонізації українського законодавства з європейським Регламентом (ЄС) 2023/1115. Мета — гарантувати, що експортована деревина та вироби з неї мають законне та стале походження, а їх заготівля не призвела до знеліснення.

Електронний кабінет експортера

Для реалізації цієї ініціативи уряд запускає дворічний пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Через цей кабінет підприємства зможуть:

  • підтверджувати походження деревини; 
  • надавати географічні координати ділянок заготівлі; 
  • формувати необхідні документи для експорту в ЄС.

Ця система дозволить простежити шлях деревини від місця заготівлі до моменту експорту, ефективно унеможливлюючи участь на ринку незаконно заготовленої сировини та зменшуючи корупційні ризики.

Переваги для України і бізнесу

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький підкреслив, що це рішення відкриває українським виробникам прямий шлях до європейського ринку.

"Українська деревина на ринку Європи буде не лише конкурентною, але й підтверджено легальною та екологічною", – наголосив заступник міністра Тарас Висоцький. 

Це дасть Україні:

  • гарантований доступ української деревини на ринок ЄС; 
  • повну простежуваність обігу деревини; 
  • зменшення корупційних ризиків та кількості нелегальних рубок; 
  • сприятиме збереженню лісів та сталому розвитку лісового господарства.

Після завершення експериментального проєкту Мінекономіки підготує звіт та пропозиції для остаточного впровадження вимог ЄС.

Нагадаємо, 28 листопада уряд ухвалив низку стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення стабільності, прозорості та розвитку лісової галузі. Ключові зміни стосуються реформування ДП "Ліси України", експорту деревини, продовження терміну дії лісовпорядкувальних матеріалів, цифровізації експорту деревини, а також оновив стратегію управління лісами.

Автор:
Тетяна Ковальчук