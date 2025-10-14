План Мерца для развития экономики: в Германии хотят разрешить пенсионерам зарабатывать до €2000 в месяц без налогов

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем готовит масштабную структурную реформу, которая позволит пенсионерам, решившим продолжить работу, зарабатывать до €2000 в месяц без уплаты налогов. Этот шаг является частью широкого плана преодоления острого дефицита квалифицированной рабочей силы и оживления крупнейшей экономики Европы после трехлетней стагнации.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Новые стимулы для бэби -бумеров

Бэби-бумеры – это представители поколения, родившиеся в период резкого роста рождаемости после Второй мировой войны, примерно с 1946-го по 1964 год.

"Активный пенсионный план" является одним из ключевых предвыборных обещаний Мерца и должен быть утвержден правительственной коалицией уже в эту среду, 15 октября. Цель инициативы – смягчить влияние старения рабочей силы Германии и привлечь опытных специалистов к активной экономической деятельности.

Согласно проекту закона, который должен вступить в силу 1 января, реформа будет касаться не только будущих пенсионеров, но и уже работающих. По правительственным оценкам, 285 тысяч работающих пенсионеров сразу воспользуются этой налоговой льготой.

"Немецкий рынок труда сталкивается со структурными вызовами вследствие демографических изменений. Бэби-бумеры будут постепенно выходить на пенсию в ближайшие годы, тогда как на рынок труда выходит меньше молодежи. Это приводит к дефициту квалифицированных кадров во многих отраслях", – говорится в проекте закона.

Экономические последствия

Хотя работа после выхода на пенсию разрешена в Германии, налоговые льготы должны сделать ее более привлекательной.

По подсчетам правительства, введение льготы приведет к ежегодному недополучению налоговых поступлений в размере €890 миллионов. Однако эксперты считают эту оценку заниженной, прогнозируя возможные годовые расходы ближе к 1,4 миллиарда евро, поскольку на льготу будут претендовать около 340 тысяч работников.

Несмотря на краткосрочные потери, экономисты соглашаются, что эта инициатива имеет значительный положительный потенциал.

Главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг отмечает, что дополнительные положительные эффекты – рост экономики и увеличение социальных взносов – "более чем компенсируют расходы в течение двух-трех лет". Дело в том, что работники и работодатели продолжат уплачивать социальные взносы с этих зарплат, что должно облегчить финансовую нагрузку на пенсионную и медицинскую системы Германии.

У Германии одна из самых острых демографических проблем в Европе: к 2035 году на пенсию выйдут 4,8 миллиона работников, что составляет 9% рабочей силы. В то же время Германия имеет кратчайшее среднее рабочее время среди всех стран Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ), а доля занятых на неполный рабочий день возросла до 30% рабочей силы, преимущественно из-за женщин.

Пример Греции

Правительство Германии ориентируется на опыт других стран, в частности, Греции, где подобная инициатива имела значительный успех. Афины разрешили работающим пенсионерам сохранять полную пенсию, а дополнительный доход облагать налогом по пониженной ставке 10%. Как результат, количество работающих пенсионеров в Греции возросло с 35 тысяч в 2023 году до более чем 250 тысяч по состоянию на сентябрь этого года.

Германия надеется повторить этот успех, чтобы смягчить демографический удар и поддержать экономику.

