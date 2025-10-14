План Мерца для розвитку економіки: у Німеччині хочуть дозволити пенсіонерам заробляти до €2000 на місяць без податків

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем готує масштабну структурну реформу, що дозволить пенсіонерам, які вирішили продовжити роботу, заробляти до €2000 на місяць без сплати податку. Цей крок є частиною широкого плану з подолання гострого дефіциту кваліфікованої робочої сили та пожвавлення найбільшої економіки Європи після трирічної стагнації.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Нові стимули для бе бі-бумерів

Бебі-бумери – це представники покоління, які народилися в період різкого зростання народжуваності після Другої світової війни, приблизно з 1946-го по 1964 рік.

"Активний пенсійний план" є однією з ключових передвиборчих обіцянок Мерца і має бути затверджений урядовою коаліцією вже цієї середи, 15 жовтня. Мета ініціативи – пом'якшити вплив старіння робочої сили Німеччини та залучити досвідчених фахівців до активної економічної діяльності.

Згідно з проєктом закону, який має набути чинності 1 січня, реформа стосуватиметься не лише майбутніх пенсіонерів, а й тих, хто вже працює. За урядовими оцінками, 285 тисяч пенсіонерів, які наразі працюють, одразу скористаються цією податковою пільгою.

"Німецький ринок праці стикається зі структурними викликами внаслідок демографічних змін. Бебі-бумери поступово виходитимуть на пенсію найближчими роками, тоді як на ринок праці виходить менше молоді. Це призводить до дефіциту кваліфікованих кадрів у багатьох галузях", – йдеться у проєкті закону.

Економічні наслідки

Хоча робота після виходу на пенсію дозволена у Німеччині, податкові пільги мають зробити її значно привабливішою.

За підрахунками уряду, запровадження пільги призведе до щорічного недоотримання податкових надходжень у розмірі €890 мільйонів. Однак експерти вважають цю оцінку заниженою, прогнозуючи можливі річні витрати ближче до €1,4 мільярда, оскільки на пільгу претендуватимуть близько 340 тисяч працівників.

Попри короткострокові втрати, економісти погоджуються, що ця ініціатива має значний позитивний потенціал.

Головний економіст Berenberg Bank Хольгер Шмідінг зазначає, що додаткові позитивні ефекти – зростання економіки та збільшення соціальних внесків – "більш ніж компенсують витрати протягом двох-трьох років". Справа в тому, що працівники та роботодавці продовжать сплачувати соціальні внески з цих зарплат, що має полегшити фінансове навантаження на пенсійну та медичну системи Німеччини.

Німеччина має одні з найгостріших демографічних проблем у Європі: до 2035 року на пенсію вийдуть 4,8 мільйона працівників, що становить 9% робочої сили. Водночас Німеччина має найкоротший середній робочий час серед усіх країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а частка зайнятих неповний робочий день зросла до 30% робочої сили, переважно через жінок.

Приклад Греції

Уряд Німеччини орієнтується на досвід інших країн, зокрема Греції, де подібна ініціатива мала значний успіх. Афіни дозволили працюючим пенсіонерам зберігати повну пенсію, а додатковий дохід оподатковувати за зниженою ставкою 10%. Як результат, кількість працюючих пенсіонерів у Греції зросла з 35 тисяч у 2023 році до понад 250 тисяч станом на вересень цього року.

Німеччина сподівається повторити цей успіх, щоб пом'якшити демографічний удар і підтримати економіку.

Раніше Delo.ua розбиралося, чому пенсіонери в Німеччині отримують 1700 євро на місяць, а в Україні –140 євро. Значною мірою це пояснюється тим, як влаштована пенсійна система країни.