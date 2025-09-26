- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Плановое обновление государственного реестра ветеранов войны в "Дії": что не будет работать
В “Дії” временно будут недоступны сервисы для ветеранов из-за планового обновления Единого государственного реестра ветеранов войны.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дія".
Временная недоступность услуг
В "Дія" запланировано обновление Единого государственного реестра ветеранов войны, поэтому пользователи, планировавшие воспользоваться ветеранскими сервисами, должны сделать это до завтрашнего утра.
Технические работы пройдут 27 сентября с 09:30 до 23:00.
При обновлении временно не будут работать:
- удостоверение ветерана в "Дії";
- сервис Ветеран Pro;
- онлайн-услуги, связанные с реестром;
- проверка статусов в кабинетах уполномоченных.
Напомним, в приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.