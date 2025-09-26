Запланована подія 2

Плановое обновление государственного реестра ветеранов войны в "Дії": что не будет работать

В “Дії” временно будут недоступны сервисы для ветеранов из-за планового обновления Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дія".

Временная недоступность услуг

В "Дія" запланировано обновление Единого государственного реестра ветеранов войны, поэтому пользователи, планировавшие воспользоваться ветеранскими сервисами, должны сделать это до завтрашнего утра.

Технические работы пройдут 27 сентября с 09:30 до 23:00.

При обновлении временно не будут работать:

  • удостоверение ветерана в "Дії";
  • сервис Ветеран Pro;
  • онлайн-услуги, связанные с реестром;
  • проверка статусов в кабинетах уполномоченных.

Напомним, в приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.

Автор:
Ольга Опенько